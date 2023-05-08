سبب وفاة الشيخ محمد خليل القارئ

البوابة - ضجّت منصات التواصل الاجتماعي بنبأ وفاة الشيخ محمد خليل القارئ ، إمام المسجد النبوي ومسجد قباء ومسجد القبلتين، عن عمر يناهز الـ47 عامًا.

ونعى روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الشيخ الراحل القارئ الذي وافته المنية مساء الأحد، 7 مايو 2023 الموافق 17 شوال 1444 هـ.

وعبر وسم #محمد_خليل_القارئ، الذي تصدر قائمة الأكثر تغريدًا عبر منصة "تويتر" في السعودية، تداول المغردون مقاطع فيديو لإحدى الصلوات التي كان قد أمّ فيها الإمام والشيخ القارئ بالمصلين سواء في جامع القبلتين في المدينة المنورة أو في المسجد النبوي أو في مسجد قباء.

كما استذكر عدد من المغردين محاسن الشيخ الراحل، سائلين الله بأن يتغمد روحه الجنة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ونعى الشيخ عادل الكلباني، إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الراحل، في تغريدة كتبها عبر حسابه الرسمي في موقع التدوين تويتر قال فيها: "اللهم اغفر لعبدك محمود خليل القارئ، وارحمه وتجاوز عنه واجعله مع السفرة الكرام البررة".

كما نعى الإمام والقارئ سعد الغامدي الإمام الراحل القارئ في تغريدة جاء فيها: "اللهم ارحم عبدك المُقرئ الأخ الحبيب الشيخ محمد خليل قارئ .. واجعل منزله في الفردوس الأعلى .. اللهم كما طيّبت وجهه في الدنيا ، فبيّض وجهه يوم يلقاك".

كما كتب القارئ والمنشد مشاري العفاسي تغريدة نعى فيها الشيخ محمد الذي كان قد ودع شقيقه قبل أشهر ووالده الشيخ خليل القارئ في 2018: "بيت القرآن إلى جوار ربه، بالأمس رحل الشيخ محمود خليل القارئ إمام المسجد النبوي ومسجد القبلتين ووالده شيخ مشايخ الحرمين شيخنا الشيخ خليل القارئ، وفي هذا اليوم انتقل إلى رحمة الله إمام المسجد النبوي ومسجد قباء الشيخ محمد خليل القارئ رحمهم الله رحمة واسعة وجمعهم في أعلى الجنان".

سبب وفاة الشيخ محمود خليل القارئ

وعبر وسم #محمد_خليل_القارئ، طرح أحد المغردين تساؤلات حول سبب وفاة الشيخ وعما إذا كان قد تعرض لوعكة صحية في الآونة الأخيرة.

ووفقًا لتقارير مطلعة، فقد تبين بأن الشيخ الراحل محمد خليل القارئ كان قد تعرض لوعكة صحية قبل أشهر جعلته طريح الفراش في أحد مستشفيات المدينة المنورة.

وقبل 4 أيام من وفاته، تعرض الشيخ محمد القارئ إلى وعكة صحية أدخلته قسم العناية المكثفة إلى أن أعلنت وفاته مساء أمس الأحد.

من هو محمد خليل القارئ

اسمه الكامل: محمد خليل بن عبد الرحمن القارئ

تاريخ الولادة: 1975

تاريخ الوفاة: 7 مايو 2023

الأب: خليل بن عبد الرحمن القارئ، شيخ أئمة الحرمين الشريفين، وأحد مُؤسسي النهضة القرآنية الحديثة.

العائلة: شقيقه هو الشيخ محمود خليل القارئ

حياة الشيخ محمد القارئ

حفظ الشيخ محمد القارئ القرآن الكريم كاملًا في سن العاشرة.

حصل على شهادات في القرآن الكريم مكنته من تدريس القرآن الكريم في المدارس والمعاهد.

يحمل إجازة في القرآن السبع

حصل على شهادة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية

يحمل أم الشيخ محمد القارئ بالمصلين في جامع القبلتين وجامع قباء والمسجد النبوي

الشيخ خليل القارئ