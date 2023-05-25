سبب وفاة المبتعثة السعودية أثير آل خلبان في أمريكا

البوابة - صدمة كبيرة وحالة حزن شديدة خلفتها وفاة الطالبة المتبعثة السعودية أثير آل خلبان في ولاية كانساس الأميركية، عن عمر يناهز الـ 28 عامًا.

وتناقلت صفحات إخبارية موثقة في السعودية النعي الرسمي الذي نشره عبدالله آل خلبان، ابن عم المبتعثة الراحلة أثير، عبر حسابه في موقع التدوين "تويتر": "‏إنا لله وإنا إليه راجعون، ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، توفيت بنت ابن عمي أثير بنت عبدالرحمن بن سالم بن خلبان، نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان والسكينة، وأن يرحمها رحمة الأبرار الله يرحم غربتها ويؤنس وحشتها".

وأشار عبدالله آل خلبان إلى أن ابنة عمه ذهبت للابتعاث برفقة شقيقها، ولم تعد إلى أسرتها منذ أكثر من عام بسبب انشغالها بالدراسة.

ورصد فريق تحرير موقع البوابة حالة الحزن الكبيرة التي انتابت الكثيرين على منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاة الطالبة المبتعثة أثير آل خلبان حتى وإن كانت لا تربطهم بالراحلة صلة قرابة أو صداقة.

وقدم روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية واجب العزاء لعائلة الراحلة آل خلبان، سائلين الله بأن يتغمد روحها الجنة وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

سبب وفاة أثير آل خلبان

تسائل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب وفاة الطالبة المتبعثة السعودية أثير آل خلبان في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت مواقع إخبارية سعودية أن الراحلة أثير آل خلبان لقت بعد سقوطها من جرف ري في حديقة غلاسير الوطنية.

وكانت تقارير إخبارية نشرتها مواقع إخبارية أمريكية أن الأجهزة الأمنية الأمريكية عثرت يوم الاثنين على جثة سيدة تبلغ من العمر 29 عامًا في متنزه جلاسير الوطني في مونتانا بعد سقوطها في نهر واجتياحها في واد.

وقالت دائرة المتنزهات الوطنية إن السيدة سقطت من منحدر صخري في نهر أفالانش بعد ظهر يوم الاثنين، وانجرفت في واد عميق.

وذكر شهود عيان بأنهم رأوا السيدة في الجدول وتوجهوا فورًا لإخراجها، وبدأوا الإنعاش القلبي الرئوي واتصلوا برقم 911، لكن بعد فوات الأوان.

وقالت إدارة الحديقة في بيان: "تقدم الحديقة أعمق تعازيها للأسرة والأصدقاء وتطلب من الجمهور احترام خصوصيتهم".

من هي أثير آل خلبان

اسمها الكامل هو ثير بنت عبدالرحمن آل خلبان وهي فتاة سعودية من مواليد 1995، كانت قد سافرت للولايات المتحدة الأمريكية من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه في اللغة الإنجليزية من جامعة ولاية كانساس الأمريكية.

نعي جامعة جازان

نعت إدارة جامعة جازان الطالبة أثير آل خلبان، التي وافتها المنية بمقر بعثتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر حساب المتحدث الرسمي لجامعة جازان عبر تويتر، عزاء باسم رئيس رئيس الجامعة، جاء فيه: