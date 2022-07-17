الأميرة ريما بنت بندر تستقبل جو بايدن بعباءة من توقيع المصممة سماح خاشقجي

لفتت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود الأنظار لها لدى مرافقتها خالها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الرئيس الأمريكي جو بايدن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة يوم الجمعة 15 يوليو 2022.

وحظي ظهور الأميرة ريما بنت بندر في هذا الحدث الرسمي على اهتمام إعلامي منقطع النظير باعتبارها أول امرأة سعودية تدوس على السجادة البنفسجية والتي اعتمدتها السعودية في مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء، ومُمثلي الدول الشقيقة والصديقة.

وجاء ظهور الأميرة ريما بنت بندر آل سعود على السجادة البنفسجية باعتبارها سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية برتبة وزير منذ 23 فبراير 2019، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب بتاريخ المملكة العربية السعودية.

إطلالة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود

أطلت الأميرة ريما بنت بندر في مطار الملك عبدالعزيز الدولي يوم الجمعة الماضي، 15 يوليو 2022، بعباءة أنيقة باللون الوردي ذات نقش القط العسيري التقليدي، الذي يعد من أقدم الفنون التراثية القديمة في منطقة عسير جنوبي السعودية.

وذكرت صفحات معنية بأخبار الموضة والأزياء أن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود اختارت أن ترتدي هذه العباءة الأنيقة والتي صنعت بأنامل مصممة الأزياء السعودية سماح خاشقجي التي عُرفت بإدخال الحداثة إلى العباءة السعوديّة التقليديّة، من خلال العمل على أدق التفاصيل غير المتوقّعة، والتطريزات المعقدّة، والأقمشة الفخمة والراقية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تختار فيها الأميرة ريما بنت بندر أن تعتمد عباءة من تصميم المصممة سماح خاشقجي التي تتميّز تصاميمها بالعصريّة المتجددة التي تناسب مختلف أوقات النهار، بالإضافة إلى قدرتها على إدخال الدانتيل والحرير إلى القماش الأساسي، فحققت التفرّد والتميّز والفخامة في سوق يشهد منافسة ضخمة في مجال تصميم الأزياء، واستطاعت أن تبرز اسمها بقوّة بين البوتيكات والمصممين.

ساعة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود

اختارت الأميرة ريما أن تكمل إطلالتها الأنيقة بساعة كارتييه من مجموعة تانك امريكان ذات الذهب الأصفر والتي سبق وأن ارتدتها في مناسبات سابقة.

حقيبة الأميرة ريما بنت بندر

أكملت الأميرة ريما حقيبة فندي نامو والتي يصل سعرها لـ 3.150 ألف ريال سعودي أي ما يقارب 838 دولار أمريكي.

وغالبا ما تختار الأميرة ريما حقائب عملية وهو ما يمكنها من تكرار ارتدائها في مناسبات عدة، وفي كل مرة تنجح في لفت الأنظار لها ولأناقتها.

سر اللون الوردي في إطلالة الأميرة ريما بنت بندر

يحمل اللون الوردي الكثير من الدلالات والرمزيات وفقًا لعلماء النفس، والتي على ما يبدو أن الأميرة ريما بنت بندر أعارتها الكثير من الانتباه عند اختيارها لون العباءة التي سترتديها في هذا اليوم المميز.

اللون الوردي هو من الألوان الشبابية ويُعد من الألوان الأنثوية التي تدل على الهدوء والحنان بالإضافة إلى الاهتمام والدفء.

كما يمثل اللون الوردي الحب والتفاهم غير المشروط.

يرتبط اللون الوردي بإعطاء وتلقي الرعاية.

سماح خاشقجي

بدأت المصممة السعودية مشورها في عالم تصميم الأزياء في عام 2000.

تميّزت سماح خاشقجي بتصماميها التي حوّلت فيها العباءة السعودية التقليدية إلى تحفة فنية أنيقة تنبض أناقة ورقي، إذ تعمل على أدق التفاصيل التي لا يمكن توقعها من خلال إضافة تطريزات معقدة وأقمشة فاخرة وفخمة.

تطلق المصممة سماح خاشقجي مجموعتين من التصاميم خلال العالم الواحد التي تنتظرها المرأة السعودية الأنيقة بكل شوق.

القط العسيري

شكل من أشكال الفن التجريدي التي نشأت في منطقة عسير جنوبي المملكة العربية السعودية.

يطلق على القط العسيري اسم نقش القط العسيري أو النقش أو الزَّيان.

تم إدراج القط العسيري ضمن قائمة التراث غير المادي في اليونسكو منذ 9 ديسمبر 2017.

أشكال نقش القط العسيري

البَنَاهْ: يرمز هذا الشكل إلى الأنثى، ويأتي غالبًا في أعلى القط سواء كان في البترة أو الجدار في الختام أو الحِظية، ويرُمِز إليه بما يشبه الشجرة المستندة إلى قاعدة مثلثة وترها أفقي ورأسها إلى الأعلى وكأنها أيضا ترمز إلى الجبال المتراصة.

يرمز هذا الشكل إلى الأنثى، ويأتي غالبًا في أعلى القط سواء كان في البترة أو الجدار في الختام أو الحِظية، ويرُمِز إليه بما يشبه الشجرة المستندة إلى قاعدة مثلثة وترها أفقي ورأسها إلى الأعلى وكأنها أيضا ترمز إلى الجبال المتراصة. الأرياش: تأتي على شكل نباتات بين البناه.

تأتي على شكل نباتات بين البناه. المحاريب: وهي ترمز إلى المحراب، يمثُّل في شكله الناحية الدينية وحضورها ضمن اهتمامات النَّاقشات، المحاريب في النقش تأتي على شكل يشبه تتالي أمواج البحر.

وهي ترمز إلى المحراب، يمثُّل في شكله الناحية الدينية وحضورها ضمن اهتمامات النَّاقشات، المحاريب في النقش تأتي على شكل يشبه تتالي أمواج البحر. الركون: هي أشكال مثلثة كبيرة متجاورة تختلف في شكلها وقد تحوي أشكالًا مختلفة من تصاميم النقش.

هي أشكال مثلثة كبيرة متجاورة تختلف في شكلها وقد تحوي أشكالًا مختلفة من تصاميم النقش. البلسنة: تأتي في الحظية وفي الختام وتُحَلَّى بما يسمونه النَّقْطْ، وهي قوالب معيَّنة الشكل متماشية مع امتداد الحظية، تتمثل البلسنة في دوائر صغيرة ومنقوطة.

تأتي في الحظية وفي الختام وتُحَلَّى بما يسمونه النَّقْطْ، وهي قوالب معيَّنة الشكل متماشية مع امتداد الحظية، تتمثل البلسنة في دوائر صغيرة ومنقوطة. الأمشاط: هي خطوط متوازية تتجه للأعلى أو إلى الأسفل في نهاية الحظية، تشبه في شكلها أسنان المشط.

هي خطوط متوازية تتجه للأعلى أو إلى الأسفل في نهاية الحظية، تشبه في شكلها أسنان المشط. التعذيق: في نهاية البناة ينتهي رأس المثلث بثلاث نقاط تشبه عذوق الذرة.

في نهاية البناة ينتهي رأس المثلث بثلاث نقاط تشبه عذوق الذرة. سنكر ولي: هو شكل لمحاريب متجاورة متوازية، لكنه يأتي في اتجاه اليمين غالبًا.

هو شكل لمحاريب متجاورة متوازية، لكنه يأتي في اتجاه اليمين غالبًا. المثالث والمخامس: هي ثلاثة خطوط أو خمسة خطوط متوازية، تأتي في أسفل النقش كفاتحة له، وقد تأتي منفردة في بيوت الدرج أو الرَّدَمْ.

هي ثلاثة خطوط أو خمسة خطوط متوازية، تأتي في أسفل النقش كفاتحة له، وقد تأتي منفردة في بيوت الدرج أو الرَّدَمْ. الكف: هي خطوط متوازية مختلفة الألوان في أسفل جدار الغرفة وفي أروقة السلالم.

هي خطوط متوازية مختلفة الألوان في أسفل جدار الغرفة وفي أروقة السلالم. الشَّبكة: هي معينات أو مربعات هندسية متداخلة تأخذ لونًا موحدًا، ويندر أن تتعدد الألوان فيها.

ألوان القط العسيري

تستخدم في نقش القط العسيري أربعة ألوان: