سعوديات يقدن قطار الحرمين فائق السرعة .. مكآفئة مجزية للمنتسبات

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب" عن بدء تدريب مجموعة من السعوديات على قيادة قطار الحرمين فائق السرعة والذي يربط بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وكشف المعهد عن فتح باب التسجيل للسيدات السعوديات لتدريبهن في برنامج قيادة قطار الحرمين السريع والذي من المتوقع أن ينقل ما يصل إلى 60 مليون مسافر سنويًا.

وأشار المعهد الى أن السعوديات المدربات سيعملن غلى جانب مع نظرائهن من الذكور الذين تخرجوا من البرامج السابقة.

ويتضمن برنامج المعهد تدريبًا مكثفًا يستمر لمدة عامًا كاملًا ويضمن الحصول على وظيفة في Renfe KSA - إحدى الشركات المشغلة لمشروع القطار فائق السرعة.

وقال عبد العزيز الصقير، المدير العام لـ"سرب"، إن البرنامج التدريبي سيبدأ في 15 فبراير في جدة، ويتضمن تدريبًا عمليًا في مواقع العمل المرتبطة بمشروع السكك الحديدية.

وأضاف أن المرأة السعودية ستساعد في تلبية الحاجة إلى المزيد من السائقين المؤهلين بعد ارتفاع الطلب على خدمة الحرمين.

وسيحصل المتدربون على مكافأة شهرية قدرها 4000 ريال سعودي (1065 دولارًا أمريكيًا) خلال فترة التدريب، وسيتم تسجيلهم في نظام التأمين الاجتماعي كموظف تحت التدريب.

وبعد التخرج، تحصل المرأة على راتب شهري يصل إلى 8000 ريال سعودي أي ما يعادل 2131 دولار أمريكي.

ويأتي برنامج تدريب السعوديات على قيادة واحدة من أهم خطوط القطار في السعودية دليلًا على أن بنات الوطن يشكلن مكونًا مهمًا من مكونات نسيج المواهب الوطنية الشابة الجديرة بالاهتمام، حيث ستساهم في النهوض بصناعة السكك الحديدية واستدامتها.

كما سيسهم تفوقهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات، وتحقيق رؤية 2030 من خلال تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز لوجستي عالمي.