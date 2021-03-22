سعودية تطلب الخلع من زوجها بسبب كرمه.. فهل تراها على حق؟‎

أقدمت سيدة سعودية على رفع دعوى فسخ نكاح على زوجها، بسبب تقصيره في الإنفاق على المنزل وعلى أبنائه.

وقالت الزوجة في الدعوى أن زوجها شديد الكرم ويقيم ولائم للعشاء والغداء لأقاربه، ولكنه في ذات الوقت يرفض دفع مصاريف لأبنائه أو يعطي زوجته المال للانفاق على المنزل.

وأوضحت الزوجة في دعواها، أن زوجها دائم التكرار بأنه لا يملك المال، وانها تلجأ أكثر من مرة إلى أهلها حتى تسد حاجة أبنائها من شراء مستلزمات لهم.

وبحسب الزوجة فهي تحاول كثيرًا نصح زوجها بالاهتمام بأسرته وأطفاله وتوفير ما يلزمهم، بدًلا من العزائم للآخرين، وترك مسؤوليته الأساسية وهي رعاية أبنائه وزوجته، مضيفة في كل مرة لا يستمع لي ويترك المنزل لعدة أيام ثم يعود.

وأكدت المستشارة الأسرية فاطمة القحطاني أن عدم تحمل الزوج مسؤولية أسرته وإهمالهم هذا يجعل الحياة بين الطرفين مستحيلة وبالتالي لابد من البحث عن حلول إيجابية من قبل الزوجة باستشارة أحد أفراد أسرتها الذي يكون ذو رأي سديد لكي يقوم بأدلاء النصح لزوج.

وفي حالة تكرار نفس المعاناة فهنا لابد من اتاخذ موقف صارم فالبخل من العادة التي لا تتحملها الزوجة وتحديد عندما تكتشف ان الزوج لا يقصر على نفسة وينفق الأموال ببذخ على العزائم ويترك شؤون منزله وقد تكون صفة البخل نتيجة مشاكل عاطفية حدثت لزوج فينتقم من زوجته بهذا الأسلوب، موضحة كذلك قد تكون عادة مكتسبة أو الرغبة في السيطرة حيث البخل يجعل الزوج يشعر بالسيطرة وانه المتحكم بكافة شؤون البيت لذلك يقلل في الانفاق حتى يشعر بأنه قادر على التحكم بكافة الأمور.

طرق فسخ النكاح في السعودية

- تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة بوزارة العدل من خلال خدمة صحيفة الدعوى

- تصل رسالة إلى هاتف طرفي الدعوى بالتفاصيل والموعد مع القاضي

- القاضي يتأكد من الأسباب التي دعت لطلب فسخ النكاح

- يطلب إحالة الطرفين لمجلس الصلح لمحاولة التوفيق بينهما

- في حالة لم يتم الاتفاق وبينمهما أطفال يتم الاتفاق على أمور الحضانة والنفقة

- التعويض لطلب الآخر إذا كانت الحالة تستدعي تعويضا ثم يصدر القاضي حكمه بعد ذلك

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