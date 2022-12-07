سعوديون يجمعون 6 مليون ريال لعتق رقبة هدى ممدوح

تصدر وسم #عتق_رقبه_هدي_ممدوح قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية مع أكثر من 67 ألف تغريدة خلال اليومين الماضيين ضمن حملة إلكترونية دشنها المغردون السعوديون لجمع ديّة هدى ممدوح.

وخلال أقل من 48 ساعة، تمكن المغردون السعوديون من إتمام مبلغ الدية وجمع مبلغ 6 مليون ريال سعودي من أجل عتق رقبة المسجونة هدى ممدوح.

وبحسب ما يتداوله النشطاء عبر الوسم المذكور، فقد بدأت قضية هدى قبل 8 سنوات حين أقدمت على قتل رجل تحرش جنسيًا بابنتها فوزية التي كانت في السابعة من عمرها ليحكم عليها بالقصاص ودفع دية قدرها 6 مليون ريال سعودي.

وبعد صدور الحكم بالقصاص، تمكنت عائلة هدى جمع 5 مليون و500 ألف ريال سعودي فقط وهو ما دفعها إلى مناشدة الشعب السعودي لمساعدتهم في جمع بقية المبلغ وعتق رقبتها.

وأثارت قصة هدى ممدوح تعاطف آلاف المغردين السعوديين الذين أطلقوا حملة إلكترونية من أجل إتمام جمع المبلغ المالي وعتق رقبتها كي تلتقي بابنتها التي تبلغ من العمر اليوم 15 عامًا.

ولم يتسنّ لموقع البوابة التوصل إلى المزيد من التفاصيل حول قصية هدى ممدوح ومعرفة مصيرها ومكان تواجدها.