سعوديون يشيعون عائلة أردنية قضت بحادث سير بالأحساء

البوابة - في لفتة إنسانية لاقت استحسان الكثير، شارك المئات من أبناء محافظة الإحساء، شرقي السعودية، في تشييع ودفن العائلة الأردنية المكوّنة من الأب وأبناؤه الأربعة، الذين لقوا حتفهم في حادث سير مأساوي وقع الاثنين على طريق مكة - الرياض ونجاة الأم.

ووسط أجواء حزينة، خرج أبناء محافظة الإحساء للمشاركة في تشييع الجثامين الخمس في موكب جنائزي مهيب قبل دفنهم في مقبرة المحافظة.

وأثار مشهد تشييع جثامين أفراد العائلة الأردنية من قِبل أشقائهم في السعودية، وتوافد المئات لأداء صلاة الجنازة عليهم، على تفاعلٍ واسع من قبل روّاد منصات التواصل الاجتماعي.

ورأى معلقون على مقطع الفيديو أن مشهد الجنازة يؤكد على متانة العلاقات الأخوية بين الشعبين الأردني والسعودي.

#الاحساء #الأردن

هؤلاء هم السعوديين

عائله أردنيه اب وام واطفالهم الأربعه كانو في طريقهم من مكه للأمارات وتعرضوا لحادث أودى بحياة الأب والأطفال الأربعه وامهم في حاله حرجه..

عندما سمع السعوديين في الأحساء بالحادث خرجوا أجمعين للصلاة عليهم وتشييع الجنازات للمقبره..

رحمهم الله… pic.twitter.com/hEn29YXxOl August 23, 2023

وفاة عائلة أردنية في السعودية ونجاة الأم

لقيت عائلة أردنية مؤلفة من أب وأربعة أبناء مصرعهم في حادث سير مروّع على طريق مكة – الرياض أثناء عودتهم إلى الإمارات بعد إنهاءهم أداء مناسك العمرة.

وكشفت السفارة الأردنية في الرياض أن حادث السير المروّع أودى بحياة رب الأسرة مالك أكرم خرمة، وأولاده الأربعة أكرم، ومايا، ودانا، وديما، فيما وصفت حالة الأم بالجيدة حيث تم نقلها إلى مستشفى الملك فهد في منطقة الهفوف في السعودية.

وهرع حينها سكان وأهالي المنطقة التي وقع فيها الحادث في السعودية إلى النزول من مركباتهم وطلب الإسعاف على الفور وتقديم المساعدة المطلوبة.

كما بقيت مجموعة من المواطنين السعوديين في المستشفى، مع الأم للتخفيف عليها في مصابها الأليم في فقدان 4 من أطفالها وزوجها.

