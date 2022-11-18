سعوديون يطلقون حملة تبليك نهى نبيل .. ما القصة؟

تصدر وسم "جملة تبليك نهى نبيل" قائمة الأكثر تغرديًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية مع أكثر من 16 ألف تغريدة تراوحت بين من طالب بتبليك الفاشنيستا الكويتية نهى نبيل ومن تساءل عن سبب هذه الحملة.

وبين آلاف التغريدات، ادعى عدد من المغردين أن نهى نبيل قد أساءت للشعب السعودي حي أعلنت دعمها لمنتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم التي ستنطلق خلال أيام في قطر.

وزعم مهاجمو نهى نبيل أن دعمها للمنتخب الأرجنتيني في البطولة الدولية فيها استفزازًا للشعب السعودي خاصة وأنه يقع في نفس المجموعة التي تضم المنتخب السعودي وهو ما رآه كثيرون بأنها لم تراعي مشاعر السعوديين.

في المقابل، وجد من يدافع عن نهى نبيل في خضم الحملة الإلكترونية التي تعرضت لها قبل أن تخرج بتغريدة "ساخرة" عبر وسم "#حملة_تبليك_نهى_نبيل"

ونشرت نهى عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" تغريدة أعلنت فيها "جهلها" بعالم كرة القدم وبأنها لم تكن تعلم بوجود مباراة وأنها غير متابعة لهذه الرياضة.

نهى نبيل

إعلامية وشاعرة وفاشنيستا كويتية من أصول مصرية

متزوجة من الدكتور الكويتي إبراهيم خليل ولديها أربعة أبناء: محمد ويعقوب ويوسف ودانة

دخلت نهى نبيل عالم الإعلام حين كان عمرها 9 سنوات كمُقدمة لبرامج الأطفال في إذاعة وتلفزيون دولة الكويت، ومنها الكثير من البرامج التلفزيونية عبر عدة قنوات ومنها: قنوات الكويت وقناة الرأي وقناة روتانا وقناة دبي وأبو ظبي.

اعتزلت العمل الإعلامي في عام 2008 بعد زواجها من الدكتور إبراهيم، إلا أنها عادت للظهور الإعلامي عبر برنامج شاعر الراية إلى جانب سعيد بن مانع عبر قناة السعودية بتنظيم من هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية.

حظيت نهى نبيل بشهرة واسعة في الوطن العربي بعدما ألقت قصيدة "السكسوكة" قبل نحو 15 عامًا، والتي يقول مطلعها:

هذاك المار قدامي وله نظرات قتاله

له سكسوكة حلوه بأقصى الوجه مرتسمه

حرمني النوم في ليلي حرمني النوم عقباله

يحس الشوق في صدره ذبحه وزاد في همه

أحب أمه وأحب عمه أحب جده وأحب خاله

أموت بنظرة عيونه واعشق كل حروف اسمه

في عام 2009 عادت اقتحمت نهى عالم الموضة والأزياء عبر منصات التواصل الاجتماعي حتى أصبحت اليوم واحدة من أشهر فتيات السوشال ميديا في الكويت والخليج العربي مع أكثر من 12 مليون متابع عبر حسابها على "إنستغرام".