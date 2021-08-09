سعودي يشتري صقر جارح بـ 250 ألف ريال.. ما هي مواصفاته؟

على مدار العقود القليلة الماضية، برز الصقارون في المملكة العربية السعودية انطلاقًا من إرث غني مُتعلق بالبدو وحياة البداوة حيث تساعدهم الصقور على الحياة الصعبة في الصحراء وتوفير الغذاء للمسافر المرهق من خلال اصطياد فريسة ما.

وتتمتع السعودية بتقاليد خاصة بعالم الصقارة والمتعلقة بتربية الصقور وتدريبها واستخدامها في الصيد، لكن ترويض وتهيئة هذه الطيور الجارحة المهيبة ليس بالأمر السهل، ويمكن أن يصل سعر أكثر الصقور المرغوبة إلى 250000 ريال سعودي (حوالي 66,654 دولار أمريكي).

وتشهد السعودية كل عام فعاليات ضخمة متعلقة بـ"الصقارة" ومنها مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الذي يجذب الآلاف من نخبة الصقّار السعوديين والخليجيين.

وانطلاقًا من أهمية الصقارة وما تحظى به من مكانة كبيرة لدى المجتمع الخليجي عامة والسعودي خاصة، لا تستغرب اليوم إذا عرفت أنه تم بيع صقر نادر بأكثر من 70 ألف دولار في الليلة الثانية للمزاد الذي نظمه نادي الصقور السعودي بالرياض مساء السبت.

ورغب العديد من الصقارين بالحصول على الصقر القادم من مزرعة العرادي السعودية لكنه كان من نصيب الصقار السعودي متعب منير العيافي والذي دفع مبلغ 270 ألف ريال (حوالي 72 ألف دولار).

وأطلق العيافي على الصقر اسم "الرغوان"، ويقول إنه ينوي التنافس معه في منافسات الصقور القادمة.

ويبلغ طول الصقر 17 إنشًا ونصف إنش، وعرضه 17 إنشًا إلا ربع، ووزنه 1105 غرامات.