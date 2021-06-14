سعودي يقاضي زوجته بعدما سكبت الشاي الساخن على يديه!

رفع مواطن سعودي دعوى قضائية ضد زوجته طالبًا فيها التعويض بعد أن سكبت كوبًا من الشاي الساخن على يديه.

ونقلت وسائل إعلام محلية في الإمارات عن مصادر قضائية مطلعة التي قالت بأن الحادث وقع بعد مشادة حامية بين الاثنين، حيث قام الزوج بدفع الزوجة بقوة لتقوم هي بدورها بسكب الشاي الساخن عليه.

ثم رفع الزوج دعوى قضائية ضد زوجته للمطالبة بالتعويض عن الحروق التي أصيب بها كما طالب بمعاقبة زوجته.

من جانبها، قالت الزوجة أنها فعلت ذلك دفاعًا عن نفسها، وقالت إن سكب الشاي عليه كان السبيل الوحيد أمامها لوقف زوجها الذي اعتدى عليها.