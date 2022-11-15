سقوط سيدة إندونيسيا الأولى أثناء نزولها من الطائرة .. ورد فعل صادم من زوجها

لم تتوقع كاميرات التصوير التي تتولى مهمة تغطية وصول الرئيس الإندونيسي "إيريانا جوكو ويدودو" إلى جزيرة بالي لافتتاح قمة الـ20، توثيق الموقف "المحرج" الذي تعرضت له سيدة إندونيسيا الأولى "إيريانا جوكو ويدودو" حين انزلقت على درجات سلم الطائرة الرئاسية.

وظهرت السيدة "ويدودو" في بداية مقطع الفيديو المتداول وهي تمسك بيد زوجها أثناء نزولهما من درج الطائرة الرئاسية ذات اللونين الأبيض والأحمر والتي حطت في مطار نجوراه راي الدولي في بالي.

سقوط سيدة إندونيسيا الأولى

وبينما كان الزوجين في منتصف رحلتهما على السلم، انزلقت السيدة إيريانا وسقطت على درجات سلم الطائرة الرئاسية بطريقة دفعت قوات الأمن الرئاسية (Paspampres) إلى الصعود مسرعين نحوها من أجل مساعدتها على النهوض لكنهم فوجئوا برد فعل زوجها الرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو".

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي "الإيماءة" التي قام بها الرئيس الإندونيسي لمنع رجال الأمن الرئاسي من الاقتراب منها أو تقديم المساعدة لها.

ومع عجز السيدة الأولى من النهوض، اقترب شخصان رجل وامرأة كانا على متن الطائرة الرئاسية وتمكنا أخيرًا من مساعدتها على النهوض التي جلست لفترة وجيزة على درجات السلم.

قمة العشرين

وكان الرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو" قد افتتح صباح اليوم الثلاثاء قمة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية بمشاركة قادة وزعماء الدول الأعضاء.

وعلى مدار يومين، ستتناول قمة العشرين 5 ملفات بارزة تتصدرها تداعيات الحرب الأوكرانية.

سيدة إندونيسيا الأولى