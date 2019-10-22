"سلوكها يُعتبر غير محترم"... ملك تايلند يجرّد زوجته الجديدة من ألقابها الملكيّة

جرّد ملك تايلاند "ماها فاجيرالونجكورن" زوجته الجديدة "سينينات ونجفاجيراباكدي" من جميع الألقاب الممنوحة لها.

وبحسب إعلان رسمي تناقلته وسائل إعلام محلية، فقد جُرّدت الممرضة السابقة بالجيش التايلندي "سينينات" من رتبتها بسبب عدم الولاء للملك ولأنها كانت "طموحة" إذ "حاولت الترقي بنفسها إلى وضع ملكة".

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وأضاف البيان: "تصرفات "سينينات"، البالغة من العمر 34 عامًا، لا تمنح أي شرف للملك ولا تفهم التقاليد الملكية وأن أفعالها تعود بالفائدة على نفسها، مشيرًا إلى أنها كانت تحاول رفع وضعها إلى نفس وضع الملكة سوثيدا".

وتابع: "سلوكها يُعتبر غير محترم لنعمة جلالة الملك، ويسبّب انقسامات بين رجال الدين وسوء الفهم بين الناس، لذا تم تجريدها من جميع الرتب العسكرية والألقاب الملكية".

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يذكر أن ملك تايلاند البالغ من العمر 67 عامًا تزوج من عشيقته "سينينات" في حفل علني حضرته زوجته "سوثيدا فاجيرالونغكورن"، وحسب التقاليد الملكية التايلاندية، قام الملك بصب الماء الاحتفالي على رأسها وكانت العروس مستلقيةً على الأرض في مستوى أقل من قدمي الملك.

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