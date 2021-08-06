سمكة ترتدي طقم أسنان بشري وتثير الرعب في كارولينا الشمالية

أذهلت سمكة ذات أسنان بشرية بعض الناس بعد أن تم صيدها من جزيرة أوتر بانكس الواقعة على مسافة 160 كم قبالة ساحل ولاية كارولينا الشمالية.

وقال "ناثان مارتن" أنه اصطاد سمكة تزن 4 كلغ بشكل غريب وبأسنان بشرية في الفكين العلوي والسفلي وكأنها كانت تضع في فمها "طقم أسنان" خاص بأحدهم قبل أن يدرك بأنها سمكة "رأس الغنم-sheepshead".

وقال مارتن إنه كان في الخارج للصيد مع شقيقه التوأم يوم الاثنين عندما واجه وجهًا لوجه سمكة "بفم مليء بالأسنان" لذا قرر أن يلتقط لنفسه صورة معها قبل أن يطهيها.

وأثارت صورة سمكة "رأس الغنم-sheepshead" حالة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحدهم:"هل هذا هو المكان الذي تأتي منه أطقم الأسنان؟" وعلق مستخدم آخر قائلا: "هذه السمكة أسنانها أفضل من أسناني".

سمكة رأس الغنم

سمكة رأس الغنم هي سمكة بحرية لها جسم كبير وأشواك حادة، يبلغ طولها في المتوسط من 10 إلى 20 بوصة، لكن يمكنها أن تنمو لتصل إلى حوالي 35 بوصة.

تتميز سمكة رأس الغنم بفمها الصلب القوي، وأسنانها القصيرة السميكة التي تشبه أسنان البشر.

تعيش سمكة رأس الغنم في الغالب في أمريكا الشمالية والجنوبية، ويبلغ وزنها 21.2 رطل تقريبا أي حوالي 9.6 كجم .

لدى سمكة رأس الغنم القدرة على التكيف مع تغير نسبة الملوحة، حيث يمكن أن تعيش في بيئات مائية تتراوح درجة ملوحتها من 0 حتى 35 جزء من الألف.

من الناحية التجارية، تعد أسماك رأس الغنم ذات قيمة محدودة، وأشهر ما ميزها وجعلها محل حديث الكثير لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي هو أنها تمتلك أسنان تشبه أسنان البشر بصورة غريبة .

صفات سمكة رأس الغنم

تمتلك سمكة رأس الغنم رأس مائل مع خطم قصير وفم أفقي وظهر عالي، وبالنسبة لقشور هذه السمكة فهي ناعمة ومسننة ولديها أشواك حادة على ظهرها، ويميل لونها إلى الأخضر أو الأصفر أو الرمادي، مع وجود خطوط شريطية سوداء عمودية يتراوح عددهم من 5 إلى 7، وعادة ما تتميز سمكة رأس الغنم بوجود زعانف شرجية وبطنية وظهرية لونها أسود أو رمادي، أما الزعانف الصدرية فتكون في الغالب خضراء .