" سمكري البني آدمين " في قبضة الأمن.. جلسات طقطقة للجسم بدون شهادة

أوقفت السلطات المصرية يوم أمس الأحد المدعو يوسف خيري المعروف بـ"سمكري البني آدمين"، وإغلاق مركزه وحجزه 15 يوم على ذمة التحقيق بعد ثبوت ممارسته مهنة العلاج الطبيعي لأكثر من 4 سنوات دون حصوله على شهادة علمية في العلاج الطبيعي.

وقال نقيب أخصائي العلاج الطبيعي بمصر سامي سعد أن المدعو يوسف خيري يحمل شهادة بالسياحة والفندقة وقام بتزوير بطاقة الرقم الوطني وشهادة التخرج مؤكدًا بأنه غير مؤهل لإجراء جلسات علاج طبيعي وطقطقة الرقبة والركبة وغيرها من الإجراءات الحساسة.

وأكد سامي سعد ضبط 118 مركزًا على مستوى الجمهورية خلال العام الأخير يديرها بعض غير خريجي كليات التربية الرياضية، أو الحاصلين على دبلومات مهنية، أو أدعياء.

وتبين المدعو يوسف خيري نجح في خداع عدد من المرضى والمشاهير واستغل حاجتهم للعلاج، وحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة.

كما تعمد يوسف خيري باستقبال المشاهير في عيادته وتصوير جلساتهم معه ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنفسه وإقناع المرضى بكفاءاته المزيفة.

كما تداول رواد مواقع التواصل صورًا ومقاطع فيديو للجلسات التي أجرها "سمكري البني آدمين" لعدد من المرضى والمشاهير كان آخرهم أمير كرارة، وحسن الرداد، وحمادة هلال، وماجد المصري، و إدوارد، ومنة فضالي، ومي سليم.

كما كانت الممثلة ساندي آخر ضحايا سمكري البني آدمين التي كشفت في لقاء صحفي أن علاجاته التي لا تستند إلى خبرات كادت تصيبها بشلل رباعي.

وقالت ساندي: "وقعت ضحية لهذا المدعي، إذ ألزمني بأداء تمرينات خاطئة كادت تتسبب في قطع نخاعي الشوكي".

وكشفت أن تكلفة جلسة العلاج تصل إلى 450 جنيهًا حوالي 28 دولار أميركي)، إلا أنه يقدم خدماته مجانًا للمشاهير بغاية الإعلان.

من جهته قال الفنان أمير كرارة، إنه لم يشارك في أي دعاية لـ"سمكري البني آدمين"، وإنما ذهب إليه مرة واحدة فقط عندما رشحه له أحد الأشخاص، لكن لم يرتح إليه، ولم يتركه يكمل عمله.

وأضاف كرارة، خلال مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الفضائية: "اللوم مش علينا، ولكن على اللي سابوه شغال 3 سنين، لو هو مش دكتور تقفل له العيادة".

ولفت كرارة: "قال لي إنه دارس في أمريكا وقصة مبلعتهاش، وعمري ما نزلت بوست عنه، عمري ما رشحته لحد، جالي البيت من سنتين مرة واحدة متكررتش".

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