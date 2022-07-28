سمول كابتشينو يضع نفسه في موقف محرج خلال بث مباشر ويتعرض للسخرية

أثار نجم السوشال ميديا السعودي سعد العنزي الشهير بـ "سمول كابتشينو" ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرضه لموقف محرج خلال فيديو بث مباشر

سمول كابتشينو يتعرض لموقف محرج خلال بث مباشر

وفي التفاصيل تداول رواد السوشال ميديا فيديو يجمع الشاب سعد العنزي مع صديق له داخل أحد المطاعم، ويظهر العنزي وهو في غاية الانشغال بسبب تلقيه العديد من الاتصالات على هاتفيه الخلويين

ويتدخل صديقه ليقول له إنه يعاني كثيرًا من كثرة أشغاله، وأن يتجاهل الاتصالات ليتفرغ له، إلا أن سعد يخبره أنه في انتظار اتصال ضروري جدًا

ولاحظ الجمهور بشكل واضح أن سعد هو من يقوم بالاتصال على نفسه من أجل أن يظهر بشكل الرجال المشغول وكثير الأعمال، وأثار هذا الأمر موجة من الانتقادات والسخرية ضد سعد العنزي

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو حيث سخر عدد كبير من تصرف نجم السوشال ميديا الشهير، فيما قال البعض إنه تصرفه قد يكون متعمدًا وأنه يعلم أنه سيتم كشفه وأن سبب هذا التصرف هو إثارة الجدل حوله

يٌشار إلى أن سمول كابتشنو واحد من مشاهير السوشال ميديا في السعودية ويتابعه العديد عبر حساباته في السوشال ميديا واشتهر بشكل خاص بسبب الفيديو الذي ظهرت فيه فتاة وهي تطلب الزواج منه مقابل مبلغ مالي كبير ويعتبر سمول من الشخصيات المثيرة للجدل عبر السوشال ميديا