سندويش دجاج ميسي الجديدة.. إليكم مكوناتها

البوابة - أعلنت شركة المطاعم العالمية الشهيرة "هارد روك - Hard Rock” تعاونها الرسمي مع نجم كرة القدم ليونيل ميسي لإطلاق طبق جديد يحمل اسم اللاعب الأرجنتيني- سندويش دجاج ميسي.

وكشفت الشركة الأمريكية أن طرح الطبق الجديد، سندويش دجاج ميسي، تزامن مع انضمام اللاعب الأمريكي الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث يخطط للظهور لأول مرة مع Inter Miami CF.

وقال ميسي في بيان صحفي "يسعدني أن أقدم نكهات بلدي إلى العالم مع إطلاق ساندويتش الدجاج الخاص بي، والمستوحى من أحد الأطباق المفضلة لدي، الميلانيسا".

مكونات سندويش دجاج ميسي الجديدة؟

وفقًا لبيان الشركة الأمريكية، فإن السندويش مستوحى من حب ميسي لطبق ميلانيسا، وهو عنصر أرجنتيني أساسي، والتي وصفها اللاعب بأنها "أحد الأشياء المفضلة في طفولتي والتي لا تزال تجعلني أشعر وكأنني في بيتي، أينما كنت في العالم".

تضم الساندويتش من المكونات التالية:

شرائح دجاج رفيعة

جنبة بروفولون ذائبة

الأيولي بالأعشاب (مايونيز مع ثوم وأعشاب)

الجرجير

الطماطم الطازجة

موعد طرح سندويش دجاج ميسي

سندويش متاحة ابتداءً من يوم الأربعاء، 12 يوليو 2023، في كافة مطاعم ومقاهي والفنادق المشاركة مع "هارد روك".

وقال جيم ألين، رئيس هارد روك انترناشونال في البيان: "ليو ميسي ليس مجرد واحد من أعظم الرياضيين والرموز الثقافية على هذا الكوكب، إنه أيضًا سفير يتماشى بشكل وثيق مع قيمنا كمنظمة".

إعلان سندويش دجاج ميسي

من جهته، عبّر ميسي عن حماسته لأن يتذوق معجبوه السندويش الخاص به، وقال في بيان بما معناه: "لا يسعني الانتظار حتى يتذوق جميع المشجعين حول العالم طعم أحد الأطعمة المفضلة لدي من طفولتي التي تشعرني بأنني في منزلي، أينما كنت في العالم".

ونشر ميسي إعلان سندويش دجاج ميسي عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستقرام"، وعلّق عليها كاتبًا: "حلم آخر يتحقق! يسعدني أن أقدم لكم سندويش دجاج ميسي الذي ابتكرته مع هارد روك، المستوحى من طعامي المفضل: الميلانيز"، وختم "لا تفوتوا الفرصة".