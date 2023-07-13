بصلصة وردية مُدخنة.. وجبة باربي الجديدة من برجر كنج

البوابة - أعلنت شركة "برجر كنج" للوجبات السريعة عن طرح وجبة برغر وردية اللون وذلك احتفالًا بفيلم باربي -Barbie الجديد.

ووفقًا للحساب الرسمي لـ"برجر كنج" على موقع التدوين "تويتر"، فقد تم إطلاق الوجبة الوردية الجديدة ذات الإصدار المحدود، يوم الأربعاء، 12 يوليو 2023، لكنها للأسف متوفرة فقط في البرازيل.

وذكرت سلسلة الوجبات السريعة، برجر كنج، أن الوجبة تتكون من لحم بقري مشوي مع صلصة زهرية مدخنة و"ميلك شيك - Milk Shake" مصنوع من آيس كريم الفانيليا ونسكويك الفراولة.

وجبة باربي الجديدة من برجر كنج

كما تم تزيين مشروب الـ "ميلك شيك - Milk Shake" بحلقة دونات وردية اللون وكلاهما متوفر الآن في جميع مطاعم برجر كنج وفي جميع أنحاء البرازيل.

وتم إطلاق اسم "كومبو بي كيه باربي – Combo BK Barbie" على الوجبة ذات الإصدار المحدود.

وإذا طلبت وجبة "كومبو بي كيه باربي – Combo BK Barbie" كاملة، يتم تقديمها في صندوق خاص على شكل باربي مع البطاطس المقلية ومشروب الصودا.

وجبة باربي تبعث على حماسة تويتر

انتشرت صور وجبة "كومبو بي كيه باربي – Combo BK Barbie" على تويتر وأصبح الجميع مهووسين بها، فيما عبر كثيرون في أمريكا عن رغبتهم في أن يتم إصدارها في بلادهم.

وكتب أحد المغردين: "نريدها في أمريكا الآن"، وكتب آخر: "سأكون الأول في الطابور"، فيما قال شخص آخر مازحًا: "سأضطر إلى الانتقال إلى البرازيل".

