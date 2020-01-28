سوبر بابا... مصري ينقذ ابنته من الموت دهسًا بعجلات قطار ويتحول لبطل

في مشهدٍ إنساني نابع من شعور الأبوة الغريزي، قفز أب مصري خلف ابنته عقب سقوطها من فوق رصيف المشاة بمحطة القطار في مدينة الإسماعيلية شمال شرق القاهرة، لإنقاذها من الموت دهسًا بعجلات القطار عبر احتضانها الى حين مرور العرابات.

ويُظهر مقطع الفيديو المُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للأب وهو يحتضن ابنته تحت عجلات القطار الذي يتحرك بسرعة كبيرة مع تعالي أصوات الدعوات على الرصيف التي تبتهل إلى الله بنجاتهما من الموت.

ولاح الأمر أشبه بالمعجزة الإلهية حين ظلت عربات القطار تمر متتالية، في وقت كان فيه الأب يحتضن ابنته وينبطح أرضًا دون حراك تفاديًا لحدوث أي ارتطام، مما ساعده في نجاته ونجاة نجلته من موت محقق، وكان جميع من يشاهدهما في محطة القطار يطلب لهما السلامة.

وقال ناشطون إن "القطار لم يتوقف عن السير، لمدة دقيقتين متتاليتين، ظل طوالهما الأب محتضنا ابنته بشدة".

وحقق مقطع الفيديو آلاف المشاركات وأحدث ملايين التفاعلات التي أشادت بتصرف الأب ولقبوه بـ"سوبر بابا".

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وتداولت أغلب التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي عبارات الشكر لله على العناية التي خص بها الأب وابنته حتى يخرجا سالمين من الحادث.

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