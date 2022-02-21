"سوقي مثل الناس" .. عبارة تقود شابًا إلى المحكمة في السعودية

حظي قرار مقاضاة شاب عشريني في السعودية لمضايقته فتاة، واستيقافها والتلفظ عليها وصفعها على وجهها أثناء قيادتها لمركبتها، على إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

وتناقلت صفحات إخبارية على موقع التدوين "تويتر" تفاصيل المشاجرة التي جرت بين الفتاة والشاب في محافظة جازان الواقعة جنوب غرب المملكة العربية السعودية والطريقة التي وصلت فيها إلى القضاء.

وذكرت هذه الصفحات بأن فتاة عشرينية أقدمت على رفع دعوى قضائية ضد شاب قام بمضايقتها خلال قيادتها مركبتها في أحد شوارع المحافظة واستيقافها والتلفظ عليها وصفعها على وجهها دون معرفة الأسباب وهو ما أكدته خالتها التي كنت ترافقها.

وذكرت الفتاة بأن المتواجدين في مكان وقوع الاعتداء حاولوا فك الخصام بينها وبين الشاب المجهول وتحريك السيارتين من الموقع لكنها أصرت على معاقبته وفقًأ للقانون.

وذكرت هذه الصفحات بأن الشاب المعتدي أنكر اعتداءه جسديًا على الفتاة، مؤكدًا أنه قام بالإشارة بيده إلها قائلًا: "سوقي مثل الناس"، فتوقفت، ونزلت من مركبتها، وحصلت بينهما مشادة كلامية ودفعها ولم يضربها، ثم ركب سيارته وانصرف.

وخلصت التحقيقات في قضية الاعتداء عن توجيه الاتهام للشاب بالجناية، وذلك بضربه الفتاة ودفعها وصفعها على وجهها، مما تسبب في خدوش خلف أذنها اليسرى، ومدة شفائها 3 أيام .

وحظي قرار مقاضاة الشاب وفقًا للقانون السعودي على إشادة النشطاء والناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن لا مكان للمعتدين في بلادهم.

وكانت إحدى الشركات السعودية قد قررت فصل أحد الموظفين بعدما قال لعميلته كلمة "يا حبيبتي".

وفي حادثة مشابهة ذكرت تقارير محلية بأن إحدى المؤسسات الرسمية السعودية قررت نقل موظفًا من موقعه بعد أن قال لسيدة كانت تراجع لديه عبارة "استتري يا مره" بعد أن شاهدها كاشفة وجهها وهو ما دفعها لتقديم شكوى رسمة ضده.