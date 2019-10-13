حدث في باريس.. سيجارة تكلف سائحًا يابانيًا ساعة فاخرة قيمتها 770 ألف يورو

تعرض سائح ياباني في شوارع العاصمة الفرنسية باريس لعملية "سرقة" كلفته أكثر من 770 ألف يورو حين اقترب السارق منه طالبًا سيجارة.

وقالت الشرطة الفرنسية يوم الثلاثاء (8 أكتوبر) أن السائح البالغ من العمر 30 عامًا كان يقف خارج فندق "نابليون" في شارع الشانزليزيه القريب من قوس النصر في وقت متأخر يوم الاثنين الماضي عندما تعرض للسرقة.

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وأشارت الشرطة الى أن الساعة المسروقة كانت من طراز Richard Mille النادرة وتحمل اسم Twister Diamond Diamond Twister، وتقدر قيمتها بحوالي 770 ألف يورو (أي ما يعادل 849 ألف دولار أمريكي).

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن الشاب الياباني كان يقف أمام واجهة الفندق وهو يدخن سيجارة قبل أن يدنو إليه أحد المارة الذي طلب منه سيجارة فأعطاه إياها غير أن هذا الأخير انتبه إلى الساعة التي يضعها رجل الأعمال في معصمه الأيسر وبحركة سريعة تمكن من انتشالها منه ولاذ بالفرار.

وذكرت التقارير أن المشتبه به أسقط هاتفه النقال وهو في حال فرار وأن الشرطة تبحث عنه.

فيما كشفت شرطة باريس في وقت سابق عن استعانتها بآلاف أفراد الشرطة في عطلة الصيف لمساعدة السياح وحمايتهم من النشالين والمحتالين الذين يتربصون بهم.

يذكر أن الاعتداءات المتكرّرة على السيّاح في العاصمة الفرنسية باريس بهدف السرقة، بدأت تؤثّر على سمعة هذه المدينة التي تستقبل عددًا كبيرًا منهم في كل عام.

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