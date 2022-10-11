سيف الوليد حرب يتوج بلقب ملك جمال لبنان 2023

توّج الشاب سيف الوليد حرب بلقب ملك جمال لبنان لعام 2023 في حفلٍ أقيم قبل يومين في العاصمة اللبنانية بيروت أحيته الفنانة هيفاء وهبي.

وتمكن الشاب سيف الوليد من الحصول على التاج الملكي بعد منافسة 18 مشترك وصل 6 منهم للمرحلة النهائية من المسابقة التي تميّزت بمشاركة شاب من ذوي الهمم.

سيف الوليد حرب

وتم بعد التتويج باللقب، أكد الشاب سيف إلى أنه سيتبنى إحدى القضايا التي تتابعها جمعية دفى، كما سيبدأ استعداداته للمشاركة في مسابقة اختيار ملك جمال العالم 2023.

كما توّج الشاب مصطفى دبوس على لقب Mr photogenic فيما حل محمد أرزوني وصيف أول، ومحمد الابيض والوصيف ثاني وأنور شبلي الوصيف الثالث وفارس ناصر الدين الوصيف الرابع.

وحظي حفل اختيار ملك جمال لبنان 2023 على تغطية إعلامية بارزة فيما جمعت لجنة التحكيم العديد من الأسماء البارزة ومنها:

النائبة بولا يعقوبيان

الوزير والنائب إيلي ماروني

الكاتب الفلسطيني شاكر خزعل

ملكة جمال لبنان نيكول بردويل

ذوو الهمم في مسابقة ملك جمال لبنان

جيريمي ميلكونيان

تميّزت النسخة الـ23 من مسابقة اختيار ملك جمال لبنان هذا العام بمشاركة شاب بساقٍ صناعية يدعى جيريمي ميلكونيان الذي كان قد فقد ساقه في حادث سير تعرض له عام 2020.

وذكر القائمون على المسابقة أن الهدف من مشاركة شاب من ذوي الهمم هو التوجه نحو كسر قواعد "الجمال" في مسابقات الجمال في لبنان والعالم أجمع.

وتُعد مشاركة ميلكونيان في مسابقة ملك الجمال بهدف بث الأمل في نفوس ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبار إعاقتهم جزء لا يتجزأ من جمالهم.

ملك جمال لبنان

هادي الأسطا

يذكر أن النسخة الأولى من مسابقة ملك جمال لبنان كانت في عام 1995 حين توج في نهايتها الشاب هادي الأسطا كأول ملك جمال لبنان.

ملكة لجمال لبنان 2022

توجت الحسناء ياسمينا زيتون بلقب ملكة جمال لبنان 2022 في حفلٍ أقيم يوم الأحد 24 يوليو بعد انقطاع دام 4 سنوات.