ياسمينا زيتون تتوج بلقب ملكة جمال لبنان 2022

عادت مسابقة ملكة جمال لبنان إلى شاشات التلفزيون لأول مرة منذ أربع سنوات بتتويج الحسناء ياسمينا زيتون بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2022 وسط احتفال ضخم أقيم في بيروت لهذه المناسبة مساء الأحد، 24 يوليو.

ونجحت ياسمينا زيتون في الحصول على التاج الملكي بعد أن حملته سابقتها ملكة جمال لبنان المخضرمة مايا رعيدي لـ4 سنوات بعد تعذر إقامة المسابقة بداية بسبب الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر 2019، ثم جائحة كوفيد-19 والأزمة المالية في البلاد وانفجار مرفأ بيروت.

وتنافست ياسمينا زيتون أمام 16 فتاة من جميلات لبنان فيما حلّت مايا أبو الحسن وصيفة أولى، وجاسينتا راشد وصيفة ثانية، ولارا هراوي وصيفة ثالثة، الكونغولية اللبنانية دلال حب الله وصيفة رابعة.

وبهذا اللقب، ستحصل ياسمينا زيتون على جائزة مالية مقدارها 100 ألف دولار أمريكي.

يذكر أن حفل اختيار ملكة جمال لبنان 2022 أقيم مساء الأحد في قاعة منتدى de Beyrouth Forum في منطقة "الكرنتينا" بالعاصمة اللبنانية.

من هي ياسمينا زيتون ؟

تبلغ من العمر 20 عامًا.

من قرية كفر شوبا.

طالبة جامعية في السنة الثالثة اختصاص "الصحافة" بجامعة سيدة اللويزة.

يبلغ طول ياسمينا 167 سنتيمترًا.

وزنها خمسين كيلو غرامًا.

ملكة جمال لبنان

بعد سنوات من الأزمات في لبنان، شاركت في العرض المنتظر 17 مرشحة من مختلف المدن والمناطق الذين أبهروا لجنة التحكيم المكونة من:

الملحن الموسيقي ميشيل فاضل

المؤثرة كارين وازن

المدير العام لاستوديوهات IP محمد يحيى

ملكة جمال العالم 2022 كارولينا بيلاوسكا

مدير عام النهار والنهار العربي نايلة تويني

مدير مسرح كركلا للرقص إيفان كركالا

المقدمة التلفزيونية هيلدا خليفة

ملكة جمال لبنان 1993 سمايا الشدراوي التي كانت حاضرة لتمثيل وزارة السياحة

وقد استضافت حفل ملكة جمال لبنان 2022 الممثلة والمقدمة التلفزيونية اللبنانية إيمي صياح، كما تخلل الحفل عرضًا قدمته الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، التي بدأت بعرض أغنية "إلى بيروت الأنثى" تكريمًا للعاصمة بيروت، قبل أن تفاجئ جمهورها بأغنية "سلامات سلامات".

وشملت قضايا الطلاق، وتفكك الأسر، وإساءة معاملة النساء والعنف - اللفظي والجسدي - والحصول على الرعاية الصحية والتعليم، وتمكين المرأة على إجابات المشتركات الـ17 والتي تم طرحها من قبل لجنة التحكيم من أجل معرفة مستواهن الثقافي ومدى إدراكهن للقضايا التي تهم المجتمع المحلي والعالمي.

وكما جرت العادة، يتم اختيار ملكة جمال لبنان من بين أفضل 5 متسابقات وفقًا للمعايير التالية:

50٪ درجة السؤال المفرد

50٪ درجة عرض ثوب السباحة

دلال حب الله

أحدثت المتنافسة الكونغولية اللبنانية دلال حب الله ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها أول متسابقة من أصول مختلطة.

وعندما سألها أحد الحكام عن القضية التي ستتبناها في حل تم تتويجها بلقب ملكة جمال لبنان 2022، أجابت: "هناك جمال في التنوع".

من هي دلال حب الله

تبلغ من العمر 21 عام

الطول: 183 سم

الوزن: 68 كلغ

الدراسة: ترجمة - الجامعة الإسلامية

المدينة : صور

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