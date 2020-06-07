سيناتور مكسيكية عارية الصدر خلال اجتماع عبر "زووم".. وترد: لا أخجل من إظهار جسدي عن طريق الصدفة

تعرضت السناتور المكسيكية "مارثا لوسيا ميشر" لموقفٍ محرج حين ظهرت عارية الصدر قبل أن تعلم أن الكاميرا بدأت بالتصوير خلال اجتماع فيديو حكومي الأسبوع الماضي.

ووقع الحادث خلال اجتماع رسمي عقد عبر تطبيق "زووم"، وهو إجراء اتخذته الحكومة المكسيكية خلال جائحة فيروس "كورونا" لتجنب مخاطر العدوى غير الضرورية.

​

ووقعت السيناتور "ميتشر" (66 عامًا) بالمحظور، وظهرت عارية الصدر أثناء تغيير ملابسها، من دون أن تدرك أن كاميرا الجهاز كانت قيد التشغيل مع المجموعة المجتمعة الّتي ضمّت نحو 15 عضوًا إلى جانب محافظ بنك المكسيك وممثلي الصحافة.

وفور تسريب المقطع، أصدرت ميتشر اعتذارًا عن خطئها غير المقصود.

​

وقالت ميتشر في رسالة عبر الإنترنت:"وقع حادث مؤسف خلال اجتماع افتراضي مع زملاء من أعضاء مجلس الشيوخ حول الوضع الاقتصادي الحالي في المكسيك، والاستراتيجيات لمواجهة الوضع الطبيعي الجديد خلال الأشهر المقبلة."

وأضافت:" قمت بتغيير ملابسي من دون أن أتأكد من أنّ الكاميرا قيد التشغيل، لكن بمكالمة من عضوي مجلس الشيوخ أليخاندرو أرمنتا مير وأوفيديو بيرالتا سواريز، أدركت ما حصل".

​

وبعد أن تسرّبت صور السيناتور انهالت التعليقات الّتي سخرت من مظهرها وجسمها، فردّت بدورها كرئيسة اللجنة الحكومية للمساواة بين الجنسين على الإنتقادات وقالت:" أنا ميتشر، ولا أخجل من إظهار جزء من جسدي عن طريق الخطأ ، لكن ماحدث وقع لجهلي بالأمور التقنية".

لمزيد من اختيار المحرر:

نائب إيرلندي يتعرض لموقف محرج في اجتماع "أونلاين".. نسي ارتداء سرواله!