نائب إيرلندي يتعرض لموقف محرج في اجتماع "أونلاين".. نسي ارتداء سرواله!

أثار اختيار النائب الإيرلندي في البرلمان الأوروبي "لوك فلاناغان" لملابسه قبل انضمامه لجلسة افتراضية للجنة برلمانية يوم أمس الثلاثاء ضحكات في البرلمان الأوروبي ومواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك النائب المستقل الذي ينتمي إلى كتلة اليساريين الأوروبيين الموحدين اليساريين الخضر للشمال "فلاناغان" في اجتماع للجنة الشؤون الزراعية وهو يجلس على فراش في قميص أسود ودون سروال.

وتحدث النائب الإيرلندي في كلمته حول المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المزارعون في بلاده، ولم يتوقف عن ملامسة ساقيه العاريتين، وربما لم يعرف على ما يبدو أن الكاميرا تظهر الجانب الأسفل من جسده.

وسُمع من مقطع الفيديو الذي يوثق كلمة "فلاناغان" صوت المترجمين الذين حاولوا بصعوبة التوقف عن الضحك بسبب مشهد النائب الإيرلندي.

​

كما ظهرت الابتسامة على وجوه زملائه في اللجنة البرلمانية الأوروبية .

وتعليقًا على الحادث، قال "فلاناغان" لصحيفة "Irish Times" ساخرًا من الحادثة: "كان يرتدي تي شيرت قبل دقيقتين من بدء الاجتماع لكنه قرر تبديلها بقميص لكي يظهر "كرجل محترم".

I timed my morning run wrong. Arrived back just in time for meeting. Threw on a shirt. Sat there in my running shorts and participated in the meeting. My sin. My awful sin. Positioning my ipad in portrait rather than landscape. There are bigger problems Anne.