سيّاح إسرائيليين بأوضاع مُخلّة في جزيرة "سقطرى" اليمنية

تداول رواد موقع التدوين "تويتر" صورًا قيل بأنها لسيّاح إسرائيليين وهم يستبيحون جزيرة "سقطرى" اليمنية.

وأثارت الصور موجة غضب واسعة بين رواد موقع التدوين "تويتر" خاصة وأنها تأتي في وقت استباحت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي حرمة المسجد الأقصى المبارك وشددت قبضتها على قطاع غزة المحاصر وواصلت تهديداتها بتعزيز الاستيطان في حي الشيخ جراح وسلوان.

إسرائيليون يستبيحون "سقطرى" اليمنية بحماية إماراتية. pic.twitter.com/y089pitEab — nabil zghari ⁦🇵🇸⁩ ⁦🇯🇴⁩⁦🇰🇼⁩ (@nabilzghari) June 2, 2021

وأظهرت الصور المتداولة السياح الإسرائيليون يعيثون في الجزيرة اليمنية النادرة، كما أظهرت صور بعضهم في أوضاع مخلة وحميمية على الجزيرة التاريخية.

سياح إسرائيليون بفيزا إماراتية في سقطرى اليمنية

السيادة إلى أين يا هادي يا معين ؟؟ pic.twitter.com/ipf4gkeTeZ — سلطان عبدالواسع (@sultanalrhaby) May 24, 2021

وكانت مواقع غربية ومنها "ميدل إيست مونيتور" البريطاني قد كشفت بأن مئات السياح الأجانب وصلوا إلى الأرخبيل اليمني، خلال الشهرين الماضيين، باستخدام تأشيرات ممنوحة لهم من الإمارات العربية المتحدة.

حكومة #ابوظبي تنظم رحلات سياحية الى #محافظة_أرخبيل_سقطرى اليمنية الواقعة بين خليج عدن والمحيط الهندي دون علم الحكومة الشرعية.

العشرات من السياح الاجانب معظمهم اسرائيليون كانوا ضمن احدث فوج يزور الارخبيل على متن رحلة جوية اقلتهم من العاصمة الاماراتية. pic.twitter.com/QKRQSWCeQk — ياسين التميمي (@yaseentamimi68) May 26, 2021

يذكر أن الأرخبيل اليمني يقع في المحيط الهندي على بعد حوالي مئتي كيلومتر من البر الرئيسي اليمني، ويتألف من أربع جزر وجزيرتين صخريتين، مع 50 ألف شخص يقطنون هناك غالبيتهم من الصيادين.

جزيرة سقطرى

اشتهرت جزيرة سقطرى اليمنية بتسميتها التاريخية جزيرة السعادة تعد من الجزر النادرة والحيوية بجمالها الأخاذ وسحرها الفاتن وطبيعتها الخلابة.

وتعد الجزيرة غنية بموروثها النادر في الأحياء البرية والبحرية والأشجار النادرة، التي لا توجد إلا في أراضيها.

كما أن جزيرة سقطرى تقع ضمن مناطق التراث العالمي وفقًا لتصنيف منظمة اليونسكو، التابعة للأمم المتحدة.

أما بالنسبة للجزر الخمس الأخرى المكونة للأرخبيل فهي: جزر درسة، وسمحة، وعبد الكوري، وصيال عبد الكوري، وصيال سقطرى.

بالإضافة إلى 7 جزر صخرية وهي: صيرة: وردد، وعدلة، وكرشح، وصيهر، وذاعن ذتل، وجالص، وتقع شمالي غرب المحيط الهندي، جنوبي خليج عدن، على بعد 380 كيلومترًا جنوبي السواحل اليمنية.

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