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سيّاح إسرائيليين بأوضاع مُخلّة في جزيرة "سقطرى" اليمنية

منشور 03 حزيران / يونيو 2021 - 09:17
سيّاح إسرائيليين بأوضاع مُخلّة في جزيرة "سقطرى" اليمنية
سيّاح إسرائيليين بأوضاع مُخلّة في جزيرة "سقطرى" اليمنية

تداول رواد موقع التدوين "تويتر" صورًا قيل بأنها لسيّاح إسرائيليين وهم يستبيحون جزيرة "سقطرى" اليمنية.

وأثارت الصور موجة غضب واسعة بين رواد موقع التدوين "تويتر" خاصة وأنها تأتي في وقت استباحت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي حرمة المسجد الأقصى المبارك وشددت قبضتها على قطاع غزة المحاصر وواصلت تهديداتها بتعزيز الاستيطان في حي الشيخ جراح وسلوان.

وأظهرت الصور المتداولة السياح الإسرائيليون يعيثون في الجزيرة اليمنية النادرة، كما أظهرت صور بعضهم في أوضاع مخلة وحميمية على الجزيرة التاريخية.

وكانت مواقع غربية ومنها "ميدل إيست مونيتور" البريطاني قد كشفت بأن مئات السياح الأجانب وصلوا إلى الأرخبيل اليمني، خلال الشهرين الماضيين، باستخدام تأشيرات ممنوحة لهم من الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن الأرخبيل اليمني يقع في المحيط الهندي على بعد حوالي مئتي كيلومتر من البر الرئيسي اليمني، ويتألف من أربع جزر وجزيرتين صخريتين، مع 50 ألف شخص يقطنون هناك غالبيتهم من الصيادين.

جزيرة سقطرى

اشتهرت جزيرة سقطرى اليمنية بتسميتها التاريخية جزيرة السعادة تعد من الجزر النادرة والحيوية بجمالها الأخاذ وسحرها الفاتن وطبيعتها الخلابة.

وتعد الجزيرة غنية بموروثها النادر في الأحياء البرية والبحرية والأشجار النادرة، التي لا توجد إلا في أراضيها.

كما أن جزيرة سقطرى تقع ضمن مناطق التراث العالمي وفقًا لتصنيف منظمة اليونسكو، التابعة للأمم المتحدة.

أما بالنسبة للجزر الخمس الأخرى المكونة للأرخبيل فهي: جزر درسة، وسمحة، وعبد الكوري، وصيال عبد الكوري، وصيال سقطرى.

بالإضافة إلى 7 جزر صخرية وهي: صيرة: وردد، وعدلة، وكرشح، وصيهر، وذاعن ذتل، وجالص، وتقع شمالي غرب المحيط الهندي، جنوبي خليج عدن، على بعد 380 كيلومترًا جنوبي السواحل اليمنية.

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كلمات دالة:اليمنسياحةجزيرة

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