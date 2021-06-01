"جعلني زوجة وأُمْ".. عقيلة أمر قطر تخرج عن النص لتشكر زوجها بكلماتِ رقيقة

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو من حفل تخرج الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، عقيلة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بدرجة الماجستير من جامعة قطر.

وفي كلمتها أمام الحضور، وجهت الشيخة جواهر رسالة شكر لزوجها الأمير تميم بكلمات مؤثرة نالت على إعجاب المغردين.

سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو الأمير المفدى :



"سموّه له الفضل علي بعد الله في حياتي العلمية والعملية، وكزوجة و أُمْ .. شكراً تميم بن حمد " #جامعة_قطر pic.twitter.com/8NC9ug4XuU — خالد جاسم (@khalidjassem74) May 31, 2021

وقالت الشيخة جواهر في كلمتها: "اسمحوا لي أن أخرج عن النص (...) سموه له الفضل علي بعد الله في حياتي العلمية والعملية وكزوجة وأم، شكرًا تميم بن حمد".

كما تداول نشطاء مقاطع فيديو لردة فعل الشيخة جواهر بعد نزولها من على منصة التخريج وسلامها على والدها وتقبيل يده، حيث قال عقّب حساب نديم قطر معلقا على مقطع الفيديو: "سموّ الشيخة جواهر بنت حمد حرم سموّ الأمير تقبّل يد والدها سعادة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني بعد تكريمها وإلقائها كلمةً بمناسبة تخرجها من جامعة قطر وحصولها على درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال".

🎥♥️ | سموّ الشيخة جواهر بنت حمد حرم سموّ الأمير تقبّل يد والدها سعادة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني بعد تكريمها وإلقائها كلمةً بمناسبة تخرجها من #جامعة_قطر وحصولها على درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال 🎓 #نديب_قطر pic.twitter.com/zYI0jjiPBO — نديب قطر (@NadeebQa) May 31, 2021

من هي الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني؟

ولدت الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، في (7 ديسمبر 1984 م)

هي ابنة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني وحفيدة وزير الخارجية القطري السابق سحيم بن حمد آل ثاني، وحفيدة أمير دولة قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد ال ثاني.

تزوجت من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني في الثامن من يناير كانون الثاني عام 2005.

الشيخة جواهر هي الزوجة الأولى لأمير قطر، وتزوج بعدها العنود الهاجري في عام 2009، ونورة الدوسري في 2014.

اهتمامات الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني

من بين أهم اهتمامات الشيخة جواهر بنت حمد آل ثاني هو دعم مختلف الرياضات النسائية وقد أطلقت في العام 2010م بطولة تحمل اسمها لكرة القدم النسائية.

أبناء الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني

الشيخة المياسة (مواليد 18 يناير 2006).

الشيخ حمد (مواليد 20 أكتوبر 2008).

الشيخة عائشة (مواليد 2010).

الشيخ جاسم (مواليد 12 يونيو 2012).

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