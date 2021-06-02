وجبة BTS تصل دبي أخيرًا.. وعشاق الفرقة الكورية في حالة جنون

أخيرًا، تمكن عشاق فرقة الـ"كيه بوب" الكورية BTS في دبي من تناول وجبة خاصة بها من سلسلة الوجبات السريعة "ماكدونالدز- McDonald's" والتي انطلقت في 49 دولة في 6 قارات.

BTS Meal is here are u on the way yet pic.twitter.com/DtdOJIUQbZ — McDonald's UAE (@McDonaldsUAE) June 1, 2021

وتعاونت سلسلة الوجبات السريعة مع الفرقة لإصدار وجبة محدودة الإصدار والتي ستتوفر طوال شهر يونيو.

وتحتوي وجبة BTS، كما يطلق عليها، على 10 قطع تشيكن ماك ناجتس مع صلصة الفلفل الحلو وصلصة الكاجون الجديدة التي تم اختيارها من قبل أعضاء الفرقة ومتوفرة لمدّة محدودة، وبالتأكيد لا تكتمل الوجبة بدون بطاطس وكوكاكولا.

BTS x McD: Jung Kook the Golden Maknae meets the Golden Arches pic.twitter.com/FMQ4ctKZnG — McDonald’s⁷ (@McDonalds) May 23, 2021

وكانت وجبة BTS قد انطلقت لأول مرة في 26 مايو في أمريكا، قبل أن تنتقل إلى العالمية، لتصل إلى ما يقرب من 49 دولة أخرى في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان وقطر.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تتعاون فيها سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز" مع المشاهير في وجبة ستتوفر في جميع أنحاء العالم.

وقالت شركة Big Hit Entertainment التابعة لشركة BTS: "للفرقة ذكريات رائعة مع ماكدونالدز. نحن متحمسون لهذا التعاون ولا يسعنا الانتظار لمشاركة وجبة BTS مع العالم."

BTS x McD: V looking vvv fresh pic.twitter.com/31Nl273maH — McDonald’s⁷ (@McDonalds) May 22, 2021

وتشمل الدول الأخرى على القائمة أستراليا والهند (مومباي ودلهي) وقبرص والمغرب وإندونيسيا والفلبين.

وقال وليد فقيه، المدير العام في ماكدونالدز الإمارات العربية المتحدة: "بغض النظر عن هويتك، كل شخص لديه وجبة مفضلة من ماكدونالدز - حتى النجوم العالميين مثل BTS، هذه الفرقة هي بالفعل ظاهرة عالمية لها قاعدة جماهيرية لا تعرف حدودًا".

وللاحتفال بانطلاق الوجبة، أصدرت الفرقة أيضًا مجموعة من الملابس والإكسسوارات ذات العلامات التجارية على تطبيق Weverse Shop، والمجموعة مستوحاة من عناصر القائمة التي تتكون منها وجبة BTS، وتشمل قمصان وأردية حمام أرجوانية وجوارب وصنادل.

[McD x BTS Logo Collection Drop] gonna run to Weverse Shop, want anything? Limited stocks left globaly! https://t.co/fTm02MCrqp pic.twitter.com/4kisICyvAN — McDonald's UAE (@McDonaldsUAE) May 27, 2021

وسارع أهالي دبي للحصول على الوجبة وشاركوا تجربتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسمي BTSMeal و McDonaldsUAEMcDonald# وBTS_twt#.

I'm the first and only one in line camping out to get the #BTS meal at @McDonalds. It's kind of boring being in line by myself. Anyone want to join me?💜 @BTS_twt #BTSxMcDonalds #McDonaldsXBTS #McDonalds pic.twitter.com/ht55ozuQZ7 — KPOPDAD🧈💛💜 (@KpopDAD1) May 25, 2021

وفي نفس السياق، أصدرت فرقة BTS قبل أيام أغنية Butter ليتحول الى أسرع فيديو على موقع يوتيوب يحصد 10 ملايين مشاهدة بعد 13 دقيقة فقط.

وتعتبر أغنية Butter ثاني أغنية منفردة باللغة الإنجليزية لفرقة BTS بعد أن حققت أغنية Dynamite الصادرة عام 2020 نجاحًا مدويًا ورشحت الفرقة لأول جائزة غرامي.

"جعلني زوجة وأُمْ".. عقيلة أمر قطر تخرج عن النص لتشكر زوجها بكلماتِ رقيقة

ما حقيقة وفاة حسن نصر الله في إيران بعد تدهور حالته الصحية؟

ضبط 40 شخص أحيوا حفلة "مخلة بالآداب" في الكويت