وجبة BTS تصل دبي أخيرًا.. وعشاق الفرقة الكورية في حالة جنون

أخيرًا، تمكن عشاق فرقة الـ"كيه بوب" الكورية BTS في دبي من تناول وجبة خاصة بها من سلسلة الوجبات السريعة "ماكدونالدز- McDonald's" والتي انطلقت في 49 دولة في 6 قارات.

BTS Meal is here are u on the way yet pic.twitter.com/DtdOJIUQbZ

وتعاونت سلسلة الوجبات السريعة مع الفرقة لإصدار وجبة محدودة الإصدار والتي ستتوفر طوال شهر يونيو.

وتحتوي وجبة BTS، كما يطلق عليها، على 10 قطع تشيكن ماك ناجتس مع صلصة الفلفل الحلو وصلصة الكاجون الجديدة التي تم اختيارها من قبل أعضاء الفرقة ومتوفرة لمدّة محدودة، وبالتأكيد لا تكتمل الوجبة بدون بطاطس وكوكاكولا.

وكانت وجبة BTS قد انطلقت لأول مرة في 26 مايو في أمريكا، قبل أن تنتقل إلى العالمية، لتصل إلى ما يقرب من 49 دولة أخرى في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان وقطر.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تتعاون فيها سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز" مع المشاهير في وجبة ستتوفر في جميع أنحاء العالم.

وقالت شركة Big Hit Entertainment التابعة لشركة BTS: "للفرقة ذكريات رائعة مع ماكدونالدز. نحن متحمسون لهذا التعاون ولا يسعنا الانتظار لمشاركة وجبة BTS مع العالم."

وتشمل الدول الأخرى على القائمة أستراليا والهند (مومباي ودلهي) وقبرص والمغرب وإندونيسيا والفلبين.

وقال وليد فقيه، المدير العام في ماكدونالدز الإمارات العربية المتحدة: "بغض النظر عن هويتك، كل شخص لديه وجبة مفضلة من ماكدونالدز - حتى النجوم العالميين مثل BTS، هذه الفرقة هي بالفعل ظاهرة عالمية لها قاعدة جماهيرية لا تعرف حدودًا".

وللاحتفال بانطلاق الوجبة، أصدرت الفرقة أيضًا مجموعة من الملابس والإكسسوارات ذات العلامات التجارية على تطبيق Weverse Shop، والمجموعة مستوحاة من عناصر القائمة التي تتكون منها وجبة BTS، وتشمل قمصان وأردية حمام أرجوانية وجوارب وصنادل.

وسارع أهالي دبي للحصول على الوجبة وشاركوا تجربتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسمي BTSMeal و McDonaldsUAEMcDonald# وBTS_twt#.

I'm the first and only one in line camping out to get the #BTS meal at @McDonalds. It's kind of boring being in line by myself. Anyone want to join me?💜 @BTS_twt #BTSxMcDonalds #McDonaldsXBTS #McDonalds pic.twitter.com/ht55ozuQZ7