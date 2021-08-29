سُكُر ورقص وحشيش.. غضب بسبب "حفل صاخب" داخل ساحة مسجد في فلسطين

أثار مقطع فيديو مُتداول لحفلٍ صاخب أقامه مجموعة من الشباب والفتيات في ساحة أحد مساجد مدينة رام الله الواقعة على بُعد 10 كم جنوبي العاصمة الفلسطينية القدس.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن الحفل الراقص أقيم يوم الجمعة الماضي في مسجد قلعة مراد في قرية أرطاس الواقعة جنوبي بيت لحم.

وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الحفل تضمن تقديم الخمور والحشيش على المدعوين فيما تراقص الشباب والفتيات على أغاني أحد المغنيين.

وطالب متداولو الفيديو بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الحفل، كما طالبوا بإقالة وزير الأوقاف التابع للسلطة الفلسطينية من منصبه.

وذكر عدد من النشطاء إلى أن الحفل الصاخب دفع أهالي قرية أرطاس إلى إصدار بيان أكدوا فيه على خطوات سيشرعون بها ضد ما أسموه "المجون والخمور في أرض الوقف الإسلامي".

وجاءت مطالبات أهل القرية في بيان مطوّل جاء فيه: "الاطلاع على وثيقة عقد الإيجار المبرم بين شركة “ccc”، ووزارة الأوقاف، ومنع كل أشكال المجون والخمور في كل أرض الوقف، وفتح قلعة مراد وجميع الأحراش والمرافق لتكون مزارًا تاريخيًا مفتوحًا للجميع.

كما طالب أهالي القرية بإعادة تهيئة مسجد القلعة للصلاة فيه، وكشف حقيقة التنقيبات في البركة التحتا، وانتفاع أهل القرية من عين المياه التي هي بالأصل حق لهم، ومحاسبة كل المتورطين في الإساءة للوقف واستغلاله في نشر الفساد.

كما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمجموعة من شباب قرية أرطاس وهم يؤدون صلاة العشاء على الرصيف في الوقت الذي كان فيه الحفل الراقص مشتعل في ساحات المسجد.

وزارة السياحة بالسلطة أعطت تصريح لمجموعة ناس مُنحلين أخلاقيا ودينيا بإقامة حفل ماجن (ديسكو) مختلط ولباس فاضح داخل مسجد ومقام النبي موسى عليه السلام في أريحا.

فقام شباب غيور بفض الحفل الغنائي داخل المسجد والمقام.

بعد فضح ما جرى

اشتية: قررنا تشكيل لجنة تحقيق.

انظر التعليقات👇 pic.twitter.com/yNA0UcmUxe — كمال حسن الخطيب (@khk6491) December 26, 2020

واستذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي حفلًا مشابهًا أقيم شهر ديسمبر من العام الماضي في مقام النبي موسى جنوب مدينة أريحا.