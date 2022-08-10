عدي صدام حسين الى الواجهة.. هذه المرة عبر مسلسل من 10 حلقات

أعاد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تناقل أنباء حول تصوير مسلسل يروي قصة حياة عدي صدام حسين ، نجل الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وأشارت هذه الصفحات إلى أن المسلسل الذي يروي سيرة حياة عدي صدام حسين سيتم تصويره قريبًا وسيكون مكوّن من 10 حلقات فقط.

ولم تذكر هذه الصفحات الجهة المسؤولة عن تصوير المسلسل أو المنصة التي سيعرض عليها واكتفت بالإشارة إلى أنه سيجري تصويره قريبًا.

وشكك بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في حقيقة هذا النبأ، فيما رجح البعض بأن تتولى منصة "نيتفليكس" تصوير وإنتاج المسلسل خاصة وأنها مكون من 10 حلقات فقط وهو العُرف السائد لدى أغلب مسلسلتها.

عدي صدام حسين

اسمه الكامل: عُدي صدام حسين الناصري التكريتي

عُدي صدام حسين الناصري التكريتي مكان الولاد: بغداد - العراق

بغداد - العراق تاريخ الولادة: 18 يونيو 1964

18 يونيو 1964 تاريخ الوفاة: 22 يوليو 2003

الابن الأكبر للرئيس العراقي السابق صدام حسين.

دراسة عدي صدام حسين

تخرّج في المدرسة الإعدادية وحصل فيها على درجات مرتفعة، ثم بدأ دراسته في الجامعة في كلية بغداد للعلوم الطبية فلم يمكث فيها إلا لثلاثة أيام فقط، حين اشمأزت نفسه من رؤية جثة تشريح. (حسب كتاب ابن شقيقته حرير حسين كامل).

انتقل بعدها إلى كلية الهندسة، وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة بغداد وتخرج وكان ترتيبه الأول على زملائه المائة والثلاثة والسبعين.

حصل على دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة بغداد وعنوان رسالته كانت بعنوان "عالم ما بعد الحرب الباردة".

من هي زوجة عدي صدام حسين

في سنة 1988، خطبَ عديٌّ هوازنَ بنتَ عزة الدوري، ثم انفسخت الخطبة.

وفي سنة 1994، تزوج من ابنة عمه سجى برزان إبراهيم الحسن، إلا أنهما انفصلا بعد فترة قصيرة ولم ينجب منها.

وخطبَ هبة ابنة علي حسن المجيد، فلم يوافق أبوها أول مرة خوفًا على ابنته الوحيدة، ثم وافق بعد أن خطبها عدي مرة ثانية، وكانت سجى برزان حينئذ لا تزال زوجته، وظلت الزوجتان مخلصتين له حتى آخر أيامه، وفقا لقول حرير حسين كامل.

محاولة اغتيال عدي صدام حسين

تعرض عدي صدام حسين إلى سبع محاولات اغتيال منذ أن كان طالبًا في ثانوية كلية بغداد وقد أحبطت من قبل جهاز المخابرات العراقي الذي كان يرأسه برزان التكريتي، وأن أجهزة أمن المجلس الوطني (البرلمان) ساهمت في إحباط عدد من محاولات الاغتيال.

في 12 ديسمبر 1996، تعرض عدي إلى محاولة اغتيال خططها سلمان شريف بينما كان يقود سيارته البورش الذهبية في حي المنصور الراقي فتح مسلحان النار بناء على أوامر شريف من بندقيتيهما من طراز كلاشنيكوف.

وأطلقت على عدي خمسون رصاصة وأصيب بسبعة عشر رصاصة، نُقل عدي بعدها إلى مستشفى التشخيص الأولي لحالته كان الشلل إلا أنه تعافى في النهاية.

مقتل عدي صدام حسين

تولى عدي قيادة ميليشيا "فدائيو صدام" الموالية للرئيس العراقي خلال العدوان الأمريكي على العراق "هذا ما كانوا قد خططوا له في آخر لقاء لهم في بغداد".

وفي منتصف أبريل 2003، لجأ عدي وقصي ومصطفى لنواف الزيدان، بحكم العلاقة العشائرية بين النواف وعائلة صدام، وبقيا متخفّين عن الأنظار.

وفي صباح يوم 23 يوليو 2003 شنت قوات التحالف بقيادة القوات الأمريكية عملية عسكرية على مخبأهما في مدينة الموصل حي البريد في معركة دامت لأكثر من 6 ساعات قتلوا فيها أكثر من 15 جندي أمريكي قاوموا فيها بما لديهم من أسلحة إلا أنهم قتلوا بعدما اكتشفت مكان تواجد الشقيقين بعد تلقي معلومات عنهما، وحصول من أدلى بتلك التفاصيل على المكافأة البالغة 25 مليون دولار المعلنة قبل الهجوم.

مكان دفن عدي صدام حسين