حق راشد العريمي.. هاشتاغ يتصدر الأردن بسبب مقتل شاب على يد مسؤول

تصدر وسم "#حق_راشد_العريمي" قائمة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" في الأردن بعد إعلان وفاة شاب من عشيرة العجارمة وسط تعدد القصص والروايات حول وفاته.

وفي الوقت الذي لم يتسنَّ لموقع البوابة التحقق من حقيقة التفاصيل المذكورة على لسان المغردين والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الأنباء تحوم حول وجود شبهة جنائية في وفاة الشاب راشد العريمي التابعة لعشيرة العجارمة وهي من أكبر العشائر الأردنية ويسكنون في الطفيلة.

وزعم المعارض مضر زهران، السياسي والكاتب ذو الأصول الفلسطينية، بأن الشاب راشد العريمي قتل على يد مسؤول بارز في القوات المسلحة الأردنية.

وكتب المعارض المثير للجدل مضر زهران عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "جريمة جديدة للنظام الهاشمي، إعدام الشاب راشد العريمي العجارمة على يدي شرطة "الملك" ضربًا بالساطور على رأسه! راشد كان على خلاف مع ضابط كبير متعلق بعلاقة مع فتاة، واستدعته الشرطة دون قيود أمنية عليه، واعادته لأسرته جثة هامدة دم أولادنا غالي، ويد القانون الدولي طويلة".

وأثارت تغريدة مضر زهران بلبلة في الشارع الأردني منذ أن كتبها بتاريخ 23 أغسطس الماضي، دون أن يذكر تفاصيل إضافية عن تاريخ وفاة الشاب راشد العريمي.

وعبر وسمي "#حق_راشد_العريمي" و"#راشد_العريمي_انقتل" تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل إضافية، لم يتسن لموقع البوابة التحقق منها، تدور حول شبهة جنائية وراء وفاة راشد.

وتناقل النشطاء منشور لفتاة تقول بأنها شقيقة راشد يدعى تمارا قالت فيه: "يااااا نااااس االي ذبحححح اخوي راشد العريمي هي الحكومه نفسها حكولنا ادفنوه وخذو شو ما بدكو واستروا ع الموضوع .. ورفضوا الطبيب الشرعي اللي احنا جبناه وجايبين طبيبين شرعي شرحوه وحكو نفس الحكي لأنهم مدرسين الواسطات هاي بلاها.. وبدنا الطبيبين الشرعيين يتحاكموا ع الكذب اللي بصير الكل يوقف مع روح اخوي المذبوح والمظلوم اخوي مش إرهابي وما علي شي ولا حتى قيود ليش ينذبح من الحكومة وفي تيدات من الظابط (ز.ع) وراح تصير قضيه رأي عام .. واللي ضميره حي يحكي كلمه حق".

في حين صرح والد راشد للناشط لؤي رحاحلة في بث مباشر على منصة "يوتيوب": "تلقيت اتصال من رئيس مركز أمن ناعور الذي أخبرني بأن أتوجه إلى مستشفى البشير لزيارة ابني بعد تعرضه لحادث خلال مداهمة لفرقة مكافحة المخدرات، لكني أصريت على معرفة وضع ابني الصحي قبل أن أتوجه إلى المستشفى ليخبرني بأن ابني راشد قد توفي".

وتابع: "أخبروني في المستشفى بأن أبني سقط من الطابق الرابع خلال مداهمة أمنية لشرطة مكافحة المخدرات، حيث كان يتواجد في منزل صديقه المدمن لكنه فوجئ بالمداهمة".

وتابع: "عند الكشف عن جثة ابني، رأيت آثار التعذيب والضرب على جسده، رأسه منفوخ بشكل كبير كما أن أسنانه كانت مكسورة بالكامل، فيما كانت رقبته حمراء، ولم يظهر عليه أعراض كسر بسبب سقوطه من ارتفاع، وهنا أيقنت بأن أبني قد ضرب إلى حد الموت".

وأشار والد راشد إلى أن ابنه على علاقة بإحدى الفتيات وبأن ضابطًا كبيرًا في وحدة مكافحة المخدرات يلاحقها، وعندما لم تتجاوب معه وجه تهديدات لابنه بالقتل أو بالسجن، وقال بأنه توج إلى النائب العام ليشتكي على كل من تواجد في منزل صديق ابنه لحظة المداهمة وضد كل من شارك في عملية المداهمة وخص بالذكر اسم الضابط (ز.ع).

وذكر عدد من المغردين بأن عائلة راشد رفضت استلام جثة ابنه لمدة 6 أيام لعدم اقتناعهم بإفادة الشرطة وبأن ابني لم يسقط من الطابق الرابع ولرفضهم تقرير لجنة الطبيب الشرعي.