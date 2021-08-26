معك يا روبي.. تغريدة "مثيرة للجدل" للأمير الأردني علي بن الحسين

حالة من الجدل أحدثتها تغريدة رُصدت على الحساب الرسمي للأمير علي بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني، على موقع التدوين "تويتر" قبل ساعات.

وانشغل رواد موقع التدوين في الأردن بتغريدة وصفت بـ"المريبة" كُتبت على حساب الأمير الأردني والتي جاء فيها: "معك يا روبي".

وأرفقت التغريدة أيضًا بصورة ساق أحدهم مرتديًا بنطال جينز مشقوق من ناحية الركبة، مثيرة مئات التسؤلات حول حقيقة الصورة والسبب الذي دفع الأمير علي الى نشرها.

وخلال ساعات، اجتاحت صورة التغريدة الغريبة مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن وسط التشكيك بحقيقتها وبأنها مجرد صورة تم تعديها بواسطة برنامج الـ"فوتوشوب".

وأشار قسم من المغردين الى أن الصورة مفبركة خاصة وأنها غير موجودة على صفحة الأمير علي الرسمية على "تويتر" أو أن حسابه تعرض للتهكير من قبل أحدهم.

وفي ذات الوقت، تفاعل عدد من النشطاء مع الصورة بطريقة ساخرة ووصفوا التغريدة بـ"نكشة مخ" متسائلين عن هوية "روبي" التي شغلت بال الأردنيين خلال الساعات الماضية.

ورجح قسم من المغردين بأن المدعوة "روبي" المقصودة في التغردية هي لاعبة منتخب السلة الأردني روبي حبش والتي أثارت زوبعة قبل أيام بعد منع ظهورها على شاشة التلفزيون الأردني بسبب بنطالها الممزق.

وقالت روبي حبش عبر حسابها على "تويتر": "كان عندي مقابلة عل التلفزيون الأردني.. بس قال ممنوع جينز مزع.. لاء والمشكلة انوا في شب قبلي لابس شورتWoman shrugging".

وأرفقت حبش صورة للتغريدة تظهر قدمها والبنطال الذي كانت ترتديه.

وعلقت حبش فيما بعد حول الواقعة: "التحضر مش بفتحة الجينز التحضر بتقبل الغير، عازمين شخص عندكم مفروض تحترموا كيف ما كان لابس او قبل ما يجي بتحكولو عنا dress code".