شاب سعودي يتحدى سائقي داكار العالمي بـ "وانيت داتسون" .. النتيجة صادمة

فوجئ متسابقو سباق "داكار" العالمي بشاحنة بيك أب بيضاء من طراز "داتسون" تتحدى إحدى السيارات المُعدلة السريعة محاولًا هزيمته بطريقة طريفة نالت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول سائق الـ "وانيت" وهو يحاول جاهدًا التفوق على أحد السائقين العالميين ونجح في التفوق عليه بسرعته العالية رغم قدرات شاحنته البسيطة.

وتفاعل النشطاء مع مقطع الفيديو ووصفوه بـ"الطريف" وأشادوا بخفة دم سائق الوانيت وإصراره على الفوز حتى وإن لم ينل أي جائزة أو لقب لأنه ليس مشتركًا في السباق العالمي.

وطالب أحد المغردين من شركة داتسون اليابانية للسيارات أن تستفيد من مهارة الشاب السعودي الذي نجح في السباق رغم أن شاحنته لم تكن مزودة بالمعدات اللازمة لسباقات الراليات وأن تستقطبه للترويج لسياراتها على المستوى العالمي.

لو تستقطب شركة نيسان @nissansaudi راعي الددسن وتجهز له سيارة لمثل رالي داكار اتوقع بيكون له شان ،، او ع الاقل يكرمونه بسيارة جديدة .. لفت نظر الجميع حتى المصور pic.twitter.com/hKNCL9OKSh — حامد الضبعان hamed aldaban (@Hamed_aldaban) January 14, 2022

الكشف عن هوية سائق الوانيت

ونجحت وسائل الإعلام المحلية في السعودية من الكشف عن هوية الشاب الذي ظهر في مقطع الفيديو ويدعى مشعل بن نايف الشلوي، وهو طالب جامعي يبلغ 24 عامًا.

وذكر الشلوي أنه كان برفقة أحد أصدقائه في السيارة، متوجهًا لحظيرة يملكها من أجل إغلاقها، وأثناء سيره بالسيارة شاهد قدوم سيارات الرالي عبر مسارها المخصص، ما دفعه إلى التحرك ومتابعة إحدى السيارات من أجل تصويرها وتوثيق الحدث.

وتابع: "وجدت نفسي أسير مع سيارة السباق التي كانت تعلوها طائرة هليكوبتر، في مسار ليس له علاقة بمسار السباق، بمسافة بيننا تقدر بنحو 50 مترًا، ولاحظت أثناء ذلك المصور وهو يخرج بالكاميرا من الطائرة موثقًا تلك الواقعة، الأمر الذي زادني حماسًا لتجاوز مركبة السباق في السرعة وتمكنت من ذلك".

سباق "داكار" العالمي

يذكر أن سباق رالي داكار 2022 يعتبر أحد أعرق السباقات في رياضة المحركات، وتحتضن السعودية النسخة الثالثة على التوالي من رالي داكار السعودية 2022، والنسخة الـ 44 في تاريخ الرالي الأعرق والأشهر.

وشهدت النسخة الثالثة على مستوى السعودية و44 من رالي داكار العالمي أهمية كبيرة هذا العام من حيث عدد المتسابقين الذي وصل إلى أكثر من 650 رياضيًا يمثلون 70 جنسية من مختلف أنحاء العالم.

كما يضم السباق بنسخته الحالية 430 مركبة في مختلف الفئات، و148 مركبة أخرى في فئة "داكار كلاسيك"، كما يشمل مسار الرالي هذا العام مرحلة تمهيدية واحدة و12 مرحلة عادية، سيخوض المتسابقون خلالها 5 مراحل دائرية وواحدة ماراثونية.

وسيختبر الرالي العريق في نسخته الـ 44 قدرات وإمكانات المشاركين على التحمل، مرورًا بأروع المناظر الطبيعية الخلابة والمناطق الأثرية في السعودية، في مسافة إجمالية تقدر بـ 8375 كيلومترًا، منها 4258 كيلومترًا من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.