شاب يساعد امرأة مُسنة على قطع الشارع ويثير إعجاب السعوديين

لم يتوقع شاب سعودي أن يتلقى رسائل المدح والثناء بسبب موقفه البطولي بمساعدة امرأة مُسنّة على عبور طريق رئيسي في إحدى مدن المملكة العربية السعودية.

وفي الوقت الذي لم يتسن لموقع البوابة التحقق من مكان التقاط مقطع الفيديو، إلا أن تصرف الشاب مع المرأة المُسنّة نال على إعجاب الكثيرين على منصات التواصل الاجتماعي الذين حرصوا على إعادة نشره عبر حساباتهم الرسمية وأرفقوه بعبارات المدح والثناء.

وذكر متناقلو مقطع الفيديو أن تصرف الشاب يعكس مدى شهامته وكريم أخلاقه التي يتميز بها المجتمع السعودي بالإضافة إلى غيرته وحرصه على سلامة أمهات الآخرين.

شاب سعودي يتحول إلى بطل

وذكر عدد من المغردين بأن الإحساس بضرورة مساعدة الآخرين في المواقف الصعبة يولد لدى الشخص مشاعر الفرح والسعادة والطاقة الإيجابية.

كما ذكر عدد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بأن تصرف الشاب يمثل رسالة هامة يمكن غرسها لدى عقول الأجيال الجديدة والتي تتضمن أهمية نشر روح التعاون والمحبة في المجتمعات المحلية وتشجيعهم على مساعدة الآخرين وتقديم فعل الخير.

الشعب السعودي أهل نخوة ووفاء وشجاعة

في المواقف الصعبة فلا يستغرب ذلك .. 🇸🇦 pic.twitter.com/nc2jeZEyt2 — #غياااااااااااب✨ ابو فهد ✨ 💙 (@Abdullah_37a) October 8, 2022

وطالب عدد من النشطاء بالكشف عن هوية الشاب الذي ظهر في مقطع الفيديو وتكريمه على مستوى المملكة بسبب فعله الشهم.

في المقابل، طالب عدد من النشطاء ضرورة الالتزام بقواعد السلامة على الطرق واختيار مكان للعبور بأمان باستخدام الجسر أو نفق المشاة أو معبر المشاة مع إشارة ضوئية خاصة عند قطع الطرق الرئيسية السريعة.

الضابط الراحل فهد الكليب

واعاد العمل البطولي للشاب السعودي إلى الأذهان قصة الضابط الراحل فهد الكليب الذي كان قد خسر حياته أثناء مساعدته أم وطفلها في عبور الطريق العام خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي.

وقال حينها توفيق الكليب، شقيق الضابط الراحل فهد الكليب، أن فهد تعرض لحادث دهس حين ساعد أم وطفلها في قطع الشارع العام بالقرب من منتزه الملك عبد الله البيئي في محافظة الإحساء.

فهد الكليب (المصدر: تويتر)

وذكر توفيق الكليب أن شقيقه كان يقف بدوريته الأمنية في الشارع العام بالقرب من المتنزه العام، وحين أراد مساعدة أمًا وطفلها على قطع الطريق وخلال عودته من نفس الطريق فوجئ بسيارة تسير بسرعة جنونية صدمته بقوة وطرحته أرضًا.

وأشار توفيق الكليب إلى أنه جرى نقل شقيقه فهد إلى المستشفى حيث أعلنت وفاتها فورًا، فيما جرى دفنه عصر السبت.

وعبر وسم #فهد_الكليب، نعى المغردون الضابط الراحل سائلين الله أن يتغمد روحه الجنة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما أشاد المغردون بالموقف البطولي الذي قام به الضابط الراحل في إنقاذ السيدة وطفلها من الدهس، وطالبوا بضبط سائق المركبة المتهور والذي تسبب في وقوع هذه الفاجعة.