شاهدوا ابتسامة زين الدين زيدان العريضة فرحًا بجائزة بنزيمة

على الرغم من أن فوز الفرنسي من أصول جزائرية كريم بنزيمة بالكرة الذهبية يوم أمس لم يكن مفاجأة بالنسبة للكثيرين، إلا أن ذلك لم يمنع الأسطورة زين الدين زيدان من إخفاء ابتسامته العريضة والممزوجة بمشاعر الفخر والاعتزاز فرحًا بنجاح مواطنه بهذا الإنجاز التاريخي.

ومنذ أن فاز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا في مايو الماضي بهزيمة ليفربول في المباراة النهائية، كان من الواضح أن بنزيمة سيفوز بالكرة الذهبية التي سلّمها لها زيدان في الحفل الذي أقيم على مسرح شاتليه في باريس يوم أمس الإثنين، 17 أكتوبر 2022.

ونجح بنزيمة بالحصول على الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" (France Football)، على حساب ساديو ماني، الذي كان يلعب لليفربول الموسم الماضي، وكيفين دي بروين في المركزين الثاني والثالث ليصبح أول لاعب فرنسي يفوز بالكرة الذهبية منذ أن فاز بها زين الدين زيدان في عام 1998.

زين الدين زيدان يُسلم بنزيمة الكرة الذهبية

وخلال الحفل الأسطوري، تم تكليف المدرب السابق لريال مدريد زين الدين زيدان بمهمة الإعلان عن الأسماء الخمسة الأخيرة في القائمة، بما في ذلك الفائز، حيث لاحظ الجميع عدم قدرته على إخفاء ابتسامته العريضة مع اقتراب فوز مواطنه بهذه الجائزة التاريخية.

وبعد إعلان النتيجة التاريخية، عانق زين الدين زيدان اللاعب بنزيمة بشدة منذ أن اعتلى اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا خشبة المسرح ليحصل على الجائزة.

ووسط هتاف وتصفيق الحضور، حرص زين الدين زيدان على التقاط صورة تذكارية مع بنزيمة الذي غلبت عليه علامات الثقة والهدوء الممزوجة بالفخر والاعتزاز بهذه الجائزة التكريمية لمسيرته الرياضية.

وكان زيدان قد قاد نادي ريال مدريد في مرحلتين منفصلتين حققا معًا فيها العديد من الإنجازات ومنها:

المرحلة الأولى: 4 يناير 2016 حتى 31 مايو 2018

الدوري الإسباني

دوري أبطال أوروبا

كأس السوبر الأوروبي

كأس العالم للأندية

كأس السوبر الإسباني

المرحلة الثانية: 11 مارس 2019 حتى 27 مايو 2021

كأس السوبر الإسباني

الدوري الإسباني

هل زين الدين زيدان مسلم أم مسيحي

وبعد حفل جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" سنويًا، تصدر اسم زين الدين زيدان قائمة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي وخاصة السعودية.

وطرح المغردون الكثير من التساؤلات التي تتعلق باللاعب الفرنسي ذي الأصول الجزائرية ومنها أمور تتعلق بـ"الديانة".

ديانة زيدان

ذكرت تقارير إخبارية سابقة أن زيدان "مسلم" ويحمل الجنسية الفرنسية باعتباره ولد في "لا كاستيلان" بمدينة مارسيليا جنوبي فرنسا في 23 يونيو 1972.

وأشارت هذه التقارير إلى أن والد زيدان، الملقب بـ"زيزو"، هاجر من قرية أجيمون في منطقة القبائل الناطقة باللغة الأمازيغية في شمال الجزائر إلى باريس في عام 1953 قبل اندلاع ثورة التحرير الجزائرية.

وعند وصوله باريس رفقة زوجته، قرر والد زيدان الاستقرار في المناطق الشمالية منها قبل الانتقال إلى ضاحية لا كاستيلان الشمالية في مارسيليا.

كما تناقل النشطاء تصريحًا سابقًا لزيدان مع مجلة اسكواير قال فيه: "أنا على صلة بالعالم العربي. في دمي، عن طريق والدي. أنا فخور جدًا بكوني فرنسيًا، لكنني أيضًا فخور جدًا بأن لدي هذه الجذور وهذا التنوع".