عاجل: بنزيمة يفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022

ظفر النجم الفرنسي كريم بنزيمة بجائزة الكرة الذهبية (بالون دور) لعام 2022 اليوم الاثنين في الحفل الذي أقيم على مسرح شاتليه في باريس.

واستلم الهداف المخضرم الجائزة من مواطنه الأسطورة زين الدين زيدان، وهو التتويج الأول لنجم ريال مدريد.

وفاز مانشستر سيتي بجائزة نادي العام وقدمها النجم البرتغالي السابق لويس فيغو.

فيما ظفر البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب بلجيكا بجائزة ياشين المقدمة لأفضل حارس مرمى واستلمها من الإيفواري سيباستيان هالر مهاجم بوروسيا دورتموند.

أما جائزة غيرد مولر لأفضل هداف فحصل عليها البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ السابق وبرشلونة الحالي للعام الثاني على التوالي واستلمها من زوجة الهداف الألماني الراحل غيرد مولر.

ونال النجم السنغالي ساديو ماني جائزة سقراط التي تقدم للاعبين الذين تميزوا بمساعداتهم الاجتماعية والخيرية وقدمها له راي شقيق الراحل سقراط.

وكانت جائزة أفضل لاعب شاب تحت 21 عاماً من نصيب الإسباني غافي وقدمها له الظاهرة رونالدو وحاملها السابق بيدري.