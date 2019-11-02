شاهد أول مباراة بيسبول في الفضاء!

احتفل رواد فضاء وكالة ناسا بدوري كُرة القاعدة على متن محطة الفضاء الدولية بلعب أول مباراة بيسبول في الفضاء.

أظهر الفيديو الذي نشرته وكالة ناسا على تويتر رائدات الفضاء "جيسيكا مير" و"كريستينا كوش" و"درو مورغان" وهن يصنعن التاريخ بلعب أول مباراة بيسبول (كرة القاعدة)، في محطة الفضاء الدولية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت كرة البيسبول المُستخدمة حقيقية، ولكن رواد الفضاء اضطروا لاستخدام مصباح كبير كمضرب.

وبالتعاون مع شبكة "فوكس"، علّق المذيع الرياضي "جو باك"، على المباراة، وتم إضافة صوته للفيديو في الخلفية.

وفي وقت لاحق، نشرت جيسيكا صورة للكرة وهي تمر أمام نافذة المحطة، وكتبت في تغريدتها: "هذه الكرة تسير بسرعة 17500 ميل في الساعة"، مشيرة إلى سرعة حركة المحطة بأكملها في المدار.

وأضافت: “نأمل أن يستمتع الجميع بمشاهدة دوري البيسبول على الأرض!"

وصنعت الرائدات التاريخ مرة أخرى قبل أسبوعين بعد الانتهاء من أول جولة فضائية تتكون من النساء فقط، في مهمة استغرقت أكثر من 7ساعات خارج محطة الفضاء الدولية، لإصلاح وحدة تحكم معطلة في شبكة الطاقة الشمسية، وهي مهمة انتهت بنجاح.

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