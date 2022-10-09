شاهد الصور الأولى من زواج يزيد الراجحي و العنود العامري

فاجئ رجل الأعمال ومتسابق الراليات السعودي يزيد الراجحي متابعيه يوم أمس السبت بإشهار زواجه من العنود العامري التي كان قد أعلن خطوبته منها في شهر يناير من العام الماضي.

ومنذ اللحظة الأولى التي نشر فيها يزيد الراجحي صورًا ولقطات حصرية من حفل زفافه، حتى سارع النشطاء الفضوليون نحو محرك البحث "غوغل" من أجل الوصول إلى أي معلومة تتعلق بعروسه العنود العامري حتى تصدر اسمها قائمة الأكثر بحثًا في السعودية خلال الساعات القليلة الماضية.

وتفاعل النشطاء مع الصور واللقطات التي نشرها الراجحي عبر حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات" لكواليس حفل زفافه الذي جمع بين الفخامة والبساطة وحضره عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

وأظهرت الصور المتداولة التنسيق الفاخر للجلسة الخارجية من حفل الزفاف وطاولات العشاء وكذلك صور فرقة العرضة السعودية التي حضرت الحفل لإشعال أجواءه حماسًا.

وفي الوقت الذي أمطر النشطاء يزيد الراجحي بعبارات التهنئة والتبريك، رجح آخرون أن الصور المتداولة كانت من حفل توديع العزوبية وليست من حفل زفافه خاصة أن الحفل اتسم بالبساطة وهو ما اعتبره البعض لا يتناسب مع الثروة التي تتمتع بها أسرة الراحجي الثرية.

ولقطع الشك باليقين، نشر أحد النشطاء على موقع "تويتر" صورة لبطاقة "دعوة حفل زفاف يزيد والعنود" والتي تشير إلى أنه سيقام بتاريخ الـ15 من أكتوبر الجاري في منزل العريس الكائن في حي الرفيعة.

بطاقة الدعوة لحضور حفل زفاف يزيد الراحجي و العنود العامري

من هي العنود العامري

تصدر اسم العنود العامري قائمة الأكثر بحثًا على محرك "غوغل" في السعودية بعد إعلان نبأ زواجها من رجل الأعمال ومتسابق الراليات السعودي يزيد الراجحي.

وتساءل النشطاء عن هوية عروس يزيد الراجحي والتي ذكر البعض أنها بعيدة عن عالم السوشال ميديا وأن الراحجي لم ينشر أي صورة أو أي تفاصيل تتعلق بها منذ إعلان خطوبته منها مطلع العام الماضي.

العنود العامري

اسمها الكامل: العنود بنت محمد بن عبد الله العامري

العنود بنت محمد بن عبد الله العامري والدها: محمد العامري

محمد العامري والدتها: لطيفة الحيدر

لطيفة الحيدر تاريخ الولادة: 1992

أصل العنود العامري

ذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن أصل العنود العامري يعود إلى قبيلة بني عامر في منطقة الحجاز.

وبحسب نشطاء، فإن سلالة العامري تعد من السلالات العربية الأصيلة ومن أشهر العائلات في المملكة العربية السعودية.

صورة العنود العامري

ذكر النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بأن العنود بعيدة عن الأضواء ولم يسبق أن تم نشر أو تداول صور لها.

من هو يزيد الراجحي