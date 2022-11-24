شاهد: اللاعب السعودي علي البليهي يكشف أخيرًا ما قاله في إذن ميسي

ما تزال المباراة "الملحمية" التي جمعت المنتخب السعودي ونظيره الأرجنتيني تسيطر على أحاديث المشجعين السعوديين والعرب رغم مرور أيام على إقامتها باعتبارها أولى "مفاجآت" مونديال قطر 2022.

وما يزال رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصحف العالمية تتداول لقطات ومقاطع فيديو صورت من داخل استاد لوسيل، حيث أقيمت المباراة النارية، وما تبعها من مشاهد الاحتفالات العارمة التي اجتاحت الدوحة والمدن السعودية والعربية.

علي البليهي يستفز ميسي

وكان مشهد "السجال" بين المدافع السعودي علي البليهي وقائد الأرجنتين "ليونيل ميسي"، أبرز هذا اللقطات التي تداولها النشطاء بكثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي متسائلين عن طبيعة النقاش الذي دار بينهما.

وفي نهاية اللقاء، وجه أحد الإعلاميين الرياضيين المتواجدين في استاد لوسيل، سؤالًا صريحًا للاعب السعودي علي البليهي حول السجال الذي دار بينه وبين النجم الأرجنتيني.

وأجاب علي البليهي على سؤال الإعلامي الرياضي قائلًا: "لقد أخبرته بأنه لن يستطيع الفوز علينا".

رد فعل هيرفي رينارد بعد استفزاز البليهي لميسي

كما تناقل النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل بأنه يوثق رد فعل مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد بعد استفزاز البليهي لميسي.

وبدا هيرفي غاضبًا من تصرف البليهي مشيرًا له بالتزام الصمت وعدم إثارة الجدل داخل الملعب.

السعودية تفوز على الأرجنتين

يذكر أن المنتخب السعودي يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بعدما فجّر أولى مفاجآت كأس العالم 2022 حين تقدم على المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد، متقدمًا على منتخبي بولندا والمكسيك -صاحبا النقطة الوحيدة بعد تعادلهما سلبيًا- بينما يتذيّل الأرجنتين الترتيب دون نقطة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم مواجهاته الثانية في كأس العالم يوم السبت المقبل، أمام منتخب بولندا، قبل أن يلاقي منتخب المكسيك، يوم الأربعاء 30 نوفمبر الجاري، في ثالث المواعيد وآخر مباريات المجموعات.