شاهد تجهيزات الملكة رانيا لحفلة حناء ابنها الأمير الحسين

البوابة - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو ظهرت فيه الملكة رانيا منشغلة في التحضير والإشراف على مناسبة سارة، قيل بأنها حفلة حناء لابنها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الذي يستعد للزواج من خطيبته الآنسة رجوة آل سيف في الأول من يونيو/حزيران المقبل.

وظهرت ملكة رانيا في مقطع الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها الرسمي في تطبيق إنستغرام، وهي تُشرف بنفسها على كل كبيرة وصغيرة متعلقة بحفلة الحناء والتي من المتوقع أن تقام في أحد القصور الملكية قبيل موعد حفل الزفاف الملكي المنتظر.

وشوهدت الملكة رانيا في مقطع الفيديو وهي تختار النقوش المطبوعة على بطاقات الدعوة، التي جاءت بنقشة السدو الخاصة بأهل وادي موسى، وغيرها من التفاصيل المتعلقة بهذا اليوم المنتظر.

في المقابل، ذكر عدد من المعلقين بأن مقطع الفيديو المتداول قديم، ولا يتعلق بحفلة الحناء كما ذكر متداولوه، خاصة وأن الحساب الرسمي للملكة رانيا على تطبيق إنستغرام لا يتضمن هذا المقطع حتى موعد كتابة هذا التقرير.

ولم يتسن لموقع البوابة التحقق من توقيت نشر مقطع الفيديو المتداول.

حفلة حناء الأميرة إيمان

أقامت الملكة رانيا في 7 مارس/آذار الماضي حفلة حناء قبل أيام من زواج ابنتها الأميرة إيمان بنت الحسين من السيد جميل ألكساندر ترميوتس.

وشاركت والدة العروس إيمان، الملكة رانيا، مع متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي تفاصيل حفلة الحناء التي أقيمت في قصر الحسينية في العاصمة الأردنية عمان بحضور عدد من سيدات من المجتمع الأردني وعدد من أميرات القصر الهاشمي والآنسة رجوة آل سيف خطيبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وتألقت الأميرة إيمان في حفلة الحناء بفستان أنيق حمل توقيع المصممة الأردنية ريما دحبور وزينته بحزام الملكة رانيا الذي ارتدته في حفل زفافها قبل 30 عامًا.

ومع تصميم فستان الأميرة إيمان بين البساطة والفخامة في آنٍ واحدٍ، وجاء باللون الأبيض المزين بالكريستال الذهبي ومطرز بالزهور البيضاء فوق طبقة من الشيفون.

هدية الأميرة إيمان لضيوفها في حفلة الحناء

وقدمت الأميرة إيمان في حفلة الحناء هدية بسيطة لضيوفها احتفظوا فيها كتذكار بمناسبة اقتراب عقد قرانها واستعدادها لبدء حياة جديدة في بيت زوجها.

واختارت الأميرة إيمان أن تقدم لضيوفها هدية بسطية والتي جاءت على شكل صندوق دائري باللونين الوردي والأخضر وبداخله كمية من الحناء وكيس قماشي يحتوي على حبات من اللوز المحلى.

وحمل الصندوق المقدم الأحرف الأولى من اسم العروس والعريس إيمان وجميل، أي (ا و ج).