شاهد حبيبته برفقة رجل آخر.. فألقى قنبلة يدوية على منزلها

ألقت قوات الأمن في مدينة بانكوك في تايلاند رجلًا ألقى قنبلة يدوية على بيت فتاة يُعتقد أنها حبيبته.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد توقفت دراجة نارية أمام مبنى متعدد الطوابق في منطقة "لات فراو" بالعاصمة ورمى سائقها بشيء ما في نافذة مفتوحة بشقة في الطابق الثالث.

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وبعد وصول خبراء المفرقعات إلى مكان الحادث لإبطال مفعول القنبلة التي لم تنفجر، اكتشفوا أنها قنبلة يدوية من نوع M26، ومن حسن حظ سكان الشقة، أنها لم تنفجر بعد رميها في النافذة المفتوحة.

وتقول مديرة المبنى "سارانيا كروبون": "عشية الحادث حضر مع الفتاة (20 سنة) إلى الشقة صديقها ليتعرف على والديها، وقد شاهد ذلك مواطن تايلاندي ( 50 سنة)، يعشق هذه الفتاة، فركبه الغضب ورمى القنبلة اليدوية انتقامًا منها".

واقتادت قوات الأمن الجاني لى مركز شرطة "لات فراو" لإجراء مزيد من التحقيقات.

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