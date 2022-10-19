شاهد ساعات اللاعبين في حفل الكرة الذهبية .. وليفاندوفسكي يختار أرخصها

يبدو أن المنافسة بين لاعبي كرة القدم العالميين انتقلت من المستطيل الأخضر نحو ميادين جديدة في عالم الساعات والمجوهرات، وهذا ما بدا واضحًا خلال حفلة الكرة الذهبية 2022 الذي تقيمه مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية سنويًا حين أعمى بريق ساعاتهم عيون الجميع.

وفي الوقت الذي امتلأت فيه صفحات المواقع الإخبارية والمجلات الرياضية بصور حفل توزيع الجوائز، انشغل المهتمون بالموضة والأزياء في مراقبة ساعات اللاعبين العالميين المتواجدين في الحفل الذي أقيم على مسرح شاتليه في باريس يوم الإثنين، 17 أكتوبر 2022.

ولم يتمكن مراقبو الحدث من إخفاء دهشتهم من الساعة التي اعتمدها مهاجم برشلونة "روبرت ليفاندوفسكي" والتي يصل سعرها 85 دولار فقط، وقارنوها بالساعة التي ارتداها أسطورة ريال مدريد كريم بنزيمة من علامة "ريتشارد ميل - Richard Mille" والتي يصل سعرها 350 ألف دولار أمريكي.

ساعات اللاعبين في حفل الكرة الذهبية 2022

إليكم قائمة بالساعات التي ارتداها اللاعبين في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية:

روبرت ليفاندوفسكي

فاز روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة بجائزة 2022 غيرد مولر كأفضل مهاجم في العالم.

خلال التتويج بالجائزة، شوهد روبرت ليفاندوفسكي مرتديًا ساعة كاسيو فينتاج A158WETG-9AVT مقاس 37 ملم من الفولاذ المقاوم للصدأ المطلي بالذهب.

تم تجهيز هذه الساعة الرقمية الكلاسيكية بإضاءة خلفية LED، ومنبه يومي، ومزودة ببطاريات تعمل لسبع سنوات.

سعر السوق: 85 دولار أمريكي

كريم بنزيمة

شوهد لاعب كرة القدم الفرنسي كريم بنزيما (34 عامًا) خلال الحفل مرتديًا كرونوغراف ريتشارد ميل RM65-01 Automatic Winding Split-Seconds Chronograph باللون الذهبي الوردي.

تتميز الساعة بقرص هيكلي على حزام مطاطي أسود.



سعر السوق: 540.000 دولار أمريكي

ساعة ديدييه دروغبا

شوهد ديدييه دروغبا وهو يرتدي ساعة Richard Mille 72-01 Lifestyle Chronograph باللون الذهبي الوردي على حزام مطاطي أبيض.

تتميز الساعة بحركة هيكلية مع تعبئة أوتوماتيكية ثنائية الاتجاه مع قرص لإظهار الساعة والدقيقة والثواني والتاريخ.

سعر السوق: 188000 دولار أمريكي

كيليان مبابي

تواجد كيليان مبابي في الحفل المرموق كسفير علامة Hublot مرتديًا ساعة من مجموعتها الفاخرة.

واختار مبابي أن يرتدي ساعة Hublot Big Bang Steel Diamonds المحاطة بإطار مذهل مرصع بـ 126 ماسة يبلغ مجموعها 0.87 قيراطًا، موضوعة داخل علبة من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول والساتان مقاس 41 ملم.

سعر السوق: 15،612 دولار أمريكي

لويس فيجو

حضر لاعب كرة القدم البرتغالي السابق لويس فيجو، الذي لعب كجناح لبرشلونة وريال مدريد وانتر ميلان، الحدث التاريخي بساعة Hublot Spirit من طراز Big Bang King Gold Ceramic.



سعر السوق: 39400 يورو.