شاهد.. سحابة ركامية تشكل مشهدًا مذهلًا في سماء السعودية

نجح مواطن سعودي في توثيق مشهد مذهل ظهر في سماء المملكة العربية السعودية يوم أمس دفع العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لإعادة نشره وتداوله نظرًا لجماله وغرابته في آن واحد وذلك بسبب سحابة ركامية.

ووثق مقطع الفيديو اللحظة التي انعكست فيه أشعة الشمس بطريقة مذهلة ومتداخلة مع ظل سحابة ركامية تشكلت في سماء إحدى مناطق السعودية.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول امتدادًا لانعكاس الظل لسحابة ركامية من أقصى نقطة في الغرب إلى أقصى نقطة في الشرق.

سبحان الله

هكذا امتد ظل السحابة من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق! pic.twitter.com/qibsjkbgXx — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) October 3, 2022

ولم يكشف ملتقط هذا المشهد المذهل مكان ظهور سحابة ركامية، لكن مركز طقس العرب-الرياض رجح في أن يكون قد تشكل في إحدى المناطق الغربية أو الجنوبية الغربية من السعودية باعتبارها الوحيدة التي تتأثر بنشاط السحب الركامية في مثل هذا الوقت من العام.

وكان شاب سعودي يدعى عبد الكريم الماجد قد التقط قبل أشهر صورة لسحابة غريبة كانت قد تشكّلت على هيئة طفل يجلس على ظهر طير، ليحلقا معًا في السماء.

وفي لحظات، تحولت صورة السحابة التي التقطها الشاب عبد الكريم إلى حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وسط مطالباتٍ بتكريم صاحب الصورة الساحرة في محافل عالمية كـ"أفضل صور العام 2022".

سحابة ركامية

هي نوع من أنواع السحب التي تتشكل عند ارتفاعات منخفضة ولا تتسبب عادة في هطولاتٍ مطرية.

ويتأثر تشكيل وفقًا للمنطقة المناخية، إذ يمكن أن تتشكل من بخار الماء وقطرات الماء فائقة التبريد أو من بلورات الجليد.

وتتميز بأنها تلعب دورًا هامًا في ترطيب الأرض من خلال عكس أشعة الشمس الواردة إلى الأرض وتنجح في تبريد الأرض بحوالي 12 درجة مئوية، وفي نفس الوقت، تعمل على تسخين الأرض بحوالي 7 درجات مئوية عن طريق عكس الإشعاع المنبعث، وهو تأثير ناتج إلى حد كبير عن السحب الرقيقة.