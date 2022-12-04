شاهد فرحة عائلة ميسي بهدفه أمام أستراليا في مباراته الألفية

حظي تواجد أطفال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي في مدرجات استاد أحمد بن علي في الريّان غربي العاصمة القطرية الدوحة على اهتمامٍ إعلامي كبير حين توجهت عدسات الكاميرات نحوهم من أجل رصد تحركاتهم وانفعالاتهم في الليلة الاستثنائية التي احتفل فيها والدهم بمباراته رقم 1000 مع الأندية والمنتخب.

ونشرت وسائل إعلامية عالمية صورًا لأطفال ميسي الثلاثة: تياغو (10 سنوات)، وماتيو (7 سنوات) وسيرو (4 سنوات) خلال تواجدهم في مدرجات استاد أحمد بن علي والتي وثقت فرحتهم بعدما سجل والدهم ليونيل ميسي هدفًا ساعد الأرجنتين على تجاوز أستراليا 2-1 في ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022.

ميسي يشاهد فرحة أطفاله بالفوز أمام أستراليا

Messi watching his family react to his goal vs Australia is the best thing you’ll see today pic.twitter.com/tinvlV71X0 — R 🇦🇷 (@Lionel30i) December 3, 2022

وبعد تسجيل لاعب كرة القدم البالغ من العمر 35 عامًا الهدف الافتتاحي لفريقه في الدقيقة 35 من المباراة أمام أستراليا، احتفلت عائلته المكوّنة من زوجته "أنتونيلا روكوزو" وأبناءه الثلاثة ووالده خورخي بطريقة "جنونية" على مدرجات استاد أحمد بن علي.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر ردود أفعال عائلة اللاعب الأرجنتيني بالهدف مرتدين قميص المنتخب الأرجنتيني مع رقم ميسي والأحرف الأولى من اسمه على ظهورهم.

وخلال المقابلة الصحفية التي تلت المباراة، عرض الصحفي على ميسي مقطع فيديو يوثق رد فعل أبناءه على الهدف الذي سجله، لترتسم ابتسامة عريضة فورًا على وجهه.

وكان الأسطورة الأرجنتيني قد أشار سابقًا إلى أن النسخة الحالية من كأس العالم تمثل تحديًا بالنسبة له بسبب أطفاله الذين باتوا يدركون معنى "الفوز" و"الخسارة".

وقال: "منذ صافرة البداية وحتى صافرة النهاية، أفكر في أطفالي، إنهم يكبرون في السن، إنهم يفهمون ما يجري بشكل أفضل ويستمتعون به أكثر، يعيشون كرة القدم الآن من الداخل وهذا شيء مذهل بالنسبة لي، نحن متحمسون مثل جميع الأرجنتينيين".

ميسي يخوض المباراة رقم 1000 في مسيرته

خاض ليونيل يوم أمس السبت المباراة رقم 1000 مع الأندية والمنتخب، منها 22 مباراة في بطولات كأس العالم محطمًا الرقم القياسي للأسطورة الراحل دييغو مارادونا بفارق مباراة واحدة.