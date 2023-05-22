رائدة الفضاء السعوديّة "ريانة برناوي" توجه تحية من الفضاء.. وعلي القرني يعلق "لحظة تاريخية"

اعلنت الهيئة السعودية للفضاء عن انطلاق رحلة المهمة العلمية إلى الفضاء بقيادة كل من الرائدة ريانة برناوي وزميلها علي القرني يوم أمس 21 مايو.

وتفاعل العديد من الجمهور مع هذه الرحلة والحدث التاريخي المميز الذي تناقل الإعلام تفاصيله لحظة بلحظة.

ريانة برناوي توجه تحية من الفضاء

وجهت أول رائدة فضاء سعودية ريانة برناوي تحية إلى الجمهور من الفضاء حيث قالت في فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "السلام عليكم من الفضاء.. وكل عبارات الشكر لقيادتنا على كل الدعم الذي لقيناه ونحن نعيش عصر التمكين والازدهار ونحن وصلنا عنان السماء"

فيديو | رائدة الفضاء "ريانة برناوي": السلام عليكم من الفضاء.. وكل عبارات الشكر لقيادتنا على كل الدعم الذي لقيناه ونحن نعيش عصر التمكين والازدهار ونحن وصلنا عنان السماء#نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/9SJMp9paBj — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22, 2023

اما زميلها علي القرني فعبر عن سعادته وقال في الفيديو: "حمد لله على هذه اللحظة التاريخية التي نعيشها واستمتعنا بلحظة الإطلاق وكل عبارات الشكر لخادم الحرمين وولي العهد على الدعم والتمكين لشباب وبنات الوطن"

فيديو | من الفضاء..



رائد الفضاء "علي القرني": الحمد لله على هذه اللحظة التاريخية التي نعيشها واستمتعنا بلحظة الإطلاق وكل عبارات الشكر لخادم الحرمين وولي العهد على الدعم والتمكين لشباب وبنات الوطن#نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/7k8TB4jrB0 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22, 2023

تدريب رائد الفضاء على اعداد الطعام



نشرت وسائل الاعلام السعودية في وقت سابق العديد من مقاطع الفيديو والصور لاستعداد الطاقم لرحلة الفضاء، حيث ظهر رائد الفضاء السعودية "القرني" في الفيديو وهو يقوم بالتدريب على اعداد الطعام.



فيديو | مشاهد من تدريبات رائد الفضاء السعودي "علي القرني" على طريقة إعداد الطعام في الفضاء #نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/0ipXPgV4sJ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 21, 2023

رحلة السعودية الى الفضاء



تقدن المملكة العربية السعودية كافة الدعم دعم من أجل استكشاف الفضاء ضمن رؤية المملكة لعام 2030 والتي تسعى الى ابراز دور السعودية في قطاع الفضاء.



وستتضمن الرحلة اجراء أكثر من 14 تجربة بحثية علمية في بيئة الفضاء الى جانب بحوث لحماية كوكب الأرض من خلال تطبيق تجارب علمية لأول مرة.