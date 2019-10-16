شاهد كيف انتقم الفيل الغاضب من جرار صدمه في الهند!

أثار فيل ضخم فوضى هائلة في شارع هندي بعدما أصر على تدمير جرار صدمه.

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان الفيل يحمل حمولة من غصون الأشجار على ظهره ويسير مع صاحبه في الشارع عندما صدمه جرار في منطقة "موتيهاري" في مقاطعة إيست تشامباران في الهند.

أثار الحادث غضب الفيل العملاق، ويبدو أنه قرر الانتقام من الجرار الذي صدمه بتدميره كليًا.

لم يأبه الفيل الغاضب بأوامر راكبه أو الرجل الذي كان يحاول يائسا سحبه بعيدا عن الجرار، واطاح بالجرار وقلبه رأسا على عقب واستمر في ضربه.

دفع الفيل الجرار على الطريق نحو المباني بعنف الأمر الذي أدى لانهيار أجزاء من المبنى نفسه ووقوع اضرار جسيمة، الأمر الذي اثار ذعر المشاهدين المذهولين.

في نهاية المطاف، تراجع الفيل قبل أن يأخذه صاحبه بعيدا، بينما يسلط الشهود الكاميرات على المبنى لاستعراض الاضرار التي أحدثها الفيل.

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