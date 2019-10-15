شركة آبل تعتزم طرح آي فون "SE 2"..تعرفوا على مواصفاته وسعره وموعد إطلاقه في الأسواق

بعد النجاح الكبير الذي حققه آخر إصدارات شركة آبل في مجال الهواتف النقالة "iPhone 11 pro" وانتشاره على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، كشف أحد محللي الشركة "مينغ تشو كيو" عن نية آبل بطرح جهاز جديد في الأسواق وهو هاتف "iPhone SE 2".

وأوضح كيو أن الهاتف الجديد سيكون مشابه لهاتف "آي فون 8"، من ناحية التصميم والشكل وسيتم تزويده بمعالج "A13"، إلّا أنه لن يتضمن تقنية "Face ID"، وسيحل مكانها تقنية "Touch ID"، بحسب ما ذكر في موقع "فون آرينا" المختص في أخبار التكنولوجيا والتقنية الحديثة.

مواصفات الجهاز ستكون كالتالي: ذاكرة داخلية بسعة 64 أو 128 غيغابايت، وذاكرة عشوائية 3 غيغابايت، وسيتضمن الهاتف تقنية "Haptic Touch" التي تعتمد على الضغط المطول والتي ستحل بدلًا من التقنية السابقة "3D Touch" والتي كانت تتيح التفاعل مع الهاتف عبر قوة الضغط أو اللمس، وسيكون الجهاز متوفرًا بثلاث ألوان وهم الرمادي والفضي والأحمر.

وبحسب ما ذكر، حددت شركة آبل موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق مع بداية شهر مارس العام المقبل 2020، ومن المتوقع أن يصل ثمنه إلى 399 دولار، وتوقع محلل شركة آبل أن يتم بيع 40 مليون جهاز خلال العام القادم.

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