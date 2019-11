شاهد .. لحظة انفصال رأس قمر سبيس إكس الصناعي وهبوطه إلى الأرض

استعرضت شركة "سبيس إكس" لحظة انفصال مخروط القمر الصناعي "عرب سات – A6"، وهبوطه إلى الأرض ليتم إعادة استخدامه في مهمة "فالكون 9".

كشفت الشركة أن هذه ستكون المرة الأولى التي ينطلق فيها صاروخ "فالكون 9" بجزء معاد تدويره من رحلة سابقة، وهو أمر تحدث عنه مدير الشركة التنفيذي "إيلون ماسك" منذ فترة طويلة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يُظهر الفيديو الذي سجلته كاميرات القمر الصناعي في أبريل الماضي، ونشرته الشركة على "تويتر" هذا الأسبوع، لحظة انطلاق نفاثات المخروط واتجاهه نحو الأرض.

وفقًا للتقارير، عاد المخروط بأمان إلى الارض، وهبط في المحيط، قبل أن تنتشله الشركة بنجاح.

ومن المقرر أن يعود إلى الفضاء على متن صاروخ "فالكون 9" يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر، والذي سينقل 60 قمرًا صناعيًا من طراز "Starlink" إلى المدار في المرحلة الاولى من مهمته.

​

ويذكر أن كل قمر صناعي في برنامج "ستار لينك" يزن 227 كجم، مما يجعل حمولة "فالكون 9" الأثقل في تاريخ "سبيس إكس" حتى الآن.

ومن المقرر أن يتطلب برنامج "ستار لينك" 12 رحلة مُماثلة من الأقمار الصناعية الإضافية، لتحقيق هدف الشركة المتمثل في توفير تغطية إنترنت ثابتة لمعظم العالم.

وعلى الرغم من أن البعض قد شكك في قدرات أقمار "ستار لينك" الصناعية، إلا أن "أيلون ماسك" قد أكد أن التقنية تعمل بنجاح، إذ نشر تغريدة على "تويتر" مستخدمًا الإنترنت فائق السرعة الذي توفره الأقمار "ستار لينك" الصناعية وكتب فيها "أرسل هذه التغريدة عبر الفضاء من خلال اقمار ستار لينك" وبعد ذلك بساعات، كتب في تغريدة أخرى "نجحت".

Sending this tweet through space via Starlink satellite 🛰