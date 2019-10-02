"من أسعد رائد فضاء إلى أسعد شعب"... الإمارات من الفضاء بعدسة هزاع المنصوري

تمكن رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري من التقاط صورة جديدة لبلاده خلال وجوده في محطة الفضاء الدولية، وبعث برسالة إلى بلاده.

وقال المنصوري في تعليقه على الصورة التي أظهرت دولة الإمارات من الفضاء: "من أسعد رائد فضاء إلى أسعد شعب، هنا التاريخ.. هنا الإمارات من الفضاء".

وكانت مركبة Soyuz-MS 15 الروسية قد انطلقت يوم الأربعاء الماضي من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وعلى متنها أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري، والأمريكية "جيسيكا مير" والروسي "أوليج سكريبوتشكا".

ويُمضي المنصوري 8 أيام في محطة الفضاء الدولية لإجراء بعض التجارب العلمية، وذلك بعد نحو عام من التدريب والاختبارات الكثيفة تهميدًا لهذه الرحلة.

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