شاورما تركي على السيخ.. وآل شيخ يرد: "ياليت يكون طعمها كويس"

علق رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ على صورة لإحدى مطاعم الشاورما تضع لافته مكتوب عليها "شاورما تركي على السيخ".

وقال آل الشيخ في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" تعليقًا على الصورة: "يا ليت يكون طعمها كويس.. بعدين عاوز نسبتي".

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يذكر أن آل الشيخ، المالك الجديد لفريق ألميريا الإسباني، قد أعلن مؤخرًا عن الصفقة التاسعة لناديه، استعدادًا للموسم الجديد.

ويستعد ألميريا لانطلاق الموسم الجديد، والذي يسعى من خلاله الصعود إلى الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

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ونشر آل الشيخ تغريدة يعلن خلالها عن التعاقد مع الأرجنتيني فالنتين فادا، لاعب بوردو الفرنسي.

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