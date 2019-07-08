هذا ما حدث لتركي آل الشيخ بعد نشر رقم هاتفه الشخصي

نشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" رقم هاتف يحمله قال إنه خصصه لاستقبال مقترحات حول موسم الرياض.

وأكد آل شيخ في التغريدة أنه سيخصص رقمًا معينًا لتلقي المشاركات حول موسم الرياض:

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النتيجة كانت عبارة عن كمية هائلة من الرسائل والاتصالات بعد إعلانه عن رقمه الشخصي الخاص.

كيف اشوف الاقتراحات ؟! pic.twitter.com/OtgiqE5Ks7 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) July 5, 2019

وفي تغريدة منفصلة نشر آل الشيخ مقطع فيديو معلقا: " كيف اشوف الاقتراحات؟!" قبل نشر مقطع فيديو آخر يظهر عدد الرسائل التي استلمها ولا تزال ترسل.

واكد آل الشيخ في تغريدة أخرى قائلا: "لن استخدم الا الواتس اب ولن اتجاوب الا مع مقترحات وفعاليات ومطاعم ومقاهي لموسم الرياض فقط ... الرجاء عدم ارسال شيء اخر".

موسم جدة

يذكر أن موسم جدة هو مهرجان هو واحد من ضمن 11 موسم أُطلق تحت مبادرة "مواسم السعودية 2019" التي تحتفل بها المملكة طوال السنة، يهدف إلى تسليط الضوء على جدة وضمها إلى المجتمع العالمي وجعلها عاصمة السياحة والترفيه في المملكة.

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ويتيح الموسم مغامرات جديدة في عالم من الترفيه المستمر وجو من الحماس والمتعة من 8 يونيو إلى 18 يوليو، بفعاليات ضخمة تشمل الموسيقى، والفن، والثقافة، والرياضة وغيرها الكثير لصيف لا ينسى!

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